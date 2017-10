Goran Bregovic: intervista

Goran Bregovic, reduce da una brutta caduta da un albero per la quale si dovuto sottoporre ad un delicato intervento, ha trovato nuova energia nel tour che lo ha portato al Teatro Romano di Ostia Antica assieme alla sua Wedding & Funeral Band. Lifegate Radio era lì per intervistarlo e per seguire il suo live carico di magia balcanica Intervista e brani dal concerto.