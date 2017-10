Gotan Project. Il tango? Esaltante malinconia

Philippe, tu sei francese: qual è il legame tra la Francia e il tango argentino? C'è un grande legame tra Parigi, in particolar modo, e Buenos Aires quando si parla di tango e si tratta di una connessione di molti anni che è cominciata all'inizio del ventesimo secolo, quando il tango è giunto a Parigi diventando molto popolare. Grazie al successo ottenuto a Parigi, è ritornato in Argentina, a Buenos Aires, con tutto il glamour e lo stile chic parigino. Anche la borghesia, l'establishment e l'aristocrazia, che prima in Argentina rifiutavano il tango, hanno iniziato ad accettarlo perché era così di moda e così chic e perché veniva da Parigi. Penso non sia un caso che i Gotan Project siano nati a Parigi, naturalmente abbiamo musicisti argentini, che sono emigrati dall'Argentina a Parigi da amici, per sviluppare il tango perché in Argentina, quando c'è una forte pressione dall'establishment ed è difficile sperimentare. In quale luogo preferisci sia ascoltata la vostra musica? Il massimo è quando i Gotan Project sono sul palco: non è solo per la musica, ma anche per l'esperienza, per l'ottica che si ha, è come un'esperienza poetica. Ma direi che il posto ideale, secondo me, per ascoltare i Gotan Project è a letto, facendo l'amore. Io l'ho provato e so che anche altre persone l'han fatto: lo consiglio! Con quali di queste definizioni di tango ti trovi più in sintonia? 1) Il tango è "patrimonio mondiale dell'umanità" (Unesco) 2) "E' un ottimo strumento per imparare come si può stare con qualcuno senza aspettarsi nulla, come trovare un equilibrio con un'altra persona" (Maria Finn in Amore tango) 3) "Niente è più lacerante e insieme dolce di ciò che abbiamo perso e a un tratto ritrovato" (Jorge Luis Borges) L'ultima. Perché Borges parlava di malinconia, soprattutto. E' la definizione più simbolica e appropriata. Ovviamente il tango è patrimonio dell'umanità, è il dna della musica del mondo, ma per me è più che altro un mood, un sentimento. Proprio per questo non sono d'accordo con chi dice che il tango è una musica triste. Non l'ho mai sentito come una musica triste, per me è più che altro malinconica. Malinconica ed esaltante allo stesso tempo. E ancora... Curiosità sul singolo Rayuela, i Gotan Project e i film, i Gotan Project e i social network, i Gotan Project e l'ambiente: Ascolta l'intervista integrale a Philippe Cohen Solal