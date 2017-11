Legambiente vuole un Grab accessibile ai disabili, ecco cosa ha fatto

Il Grande raccordo anulare per le biciclette di Roma (Grab) deve poter essere accessibile a tutti, comprese le persone affette da disabilità motoria, visto che ha ottenuto i finanziamenti dal Governo e dovrebbe essere realizzato in pochi anni, attenzionato anche dal Comitato olimpico Roma 2024. Per questo motivo Legambiente ha accompagnato Pietro Scidurlo, 37 anni e paraplegico dalla nascita, seguendo il tracciato già esistente e percorribile del Grab. La ricognizione è stata di aiuto per compilare una scheda tecnica degli interventi necessari per permettere l'accessibilità del Grab ai disabili che, come Pietro, decideranno di affrontare il percorso con una handbike, la bici che si "pedala" con le mani.

Il piano per rendere il Grab accessibile ai disabili