Grassi tropicali? No grazie!

L'Unione Europea ha indicato sei tipi di grassi vegetali con i quali si potrà sostituire non più del 5% del burro di cacao. Allora occhio all'etichetta: se li trovate prendete un'altra direzione. E' il modo migliore per far sentire il nostro dissenso nei confronti delle decisioni della Comunità. Burro di karité. Si ricava dai semi di Butyrospermum parkii, un albero che appartiene alla famiglia delle sapotacee, tipico dei parchi dell'Africa, dal Senegal al Nilo meridionale. Ha molte somiglianze con il burro di cacao, ma gusto meno saporito. Il burro che deriva dalle bacche della pianta è impiegato in Europa per la produzione di margarine, mangimi e saponi. Burro d'illipé. E' anche noto come sego del Borneo o tengkawang. E' estratto dai semi di Illipe latifolia e butyracea, pianta che cresce prevalentemente in India e in Malesia, in genere nel Sud-est asiatico. Ha fiori carnosi e dolci che è possibile consumare anche crudi. Si utilizza pure per la produzione di candele e saponi. Olio di palma. E' estratto dai frutti della Elaeis guineensis o dalla Elaeis olifera, due delle molte specie che fanno parte della famiglia delle palme. Racchiude circa il 50% di acido palmitico, accusato di causare l'innalzamento dei livelli di colesterolo nel sangue. Nel nostro Paese se ne importano 300.000 tonnellate l'anno. E' un po' come il prezzemolo si trova dappertutto: creme di cioccolato, merendine, oli per la frittura. Grasso o stearina di shorea. Deriva dai semi di shorea robusta, pianta della famiglia dipterocarpacee, che include 180 specie, tutte originarie delle regioni tropicali asiatiche. Più in dettaglio, si tratta di grandi alberi che si trovano in India, Malesia e Filippine. E' chiamato anche burro di Sal. E' adoperato in modo massiccio nella produzione delle margarine. Burro di kokum. E' ottenuto dai semi di Garcina indica, specie sia arborea che arbustiva, diffusa prevalentemente in India. Le sue caratteristiche chimiche e organolettiche si avvicinano a quelle del burro di karité e di illipé. Nel Vecchio Continente è stato a lungo usato, come eccipiente, per confezionare pomate e unguenti. Grasso di nocciolo di mango. Il suo nome scientifico è mangifera indica, albero indio-malese. Si coltiva ai tropici soprattutto per il frutto carnoso e per il suo valore nutritivo. Per quanto riguarda l'olio (o burro) di cocco, la Direttiva europea non lo contempla, ma gli Stati membri possono, in deroga, usarlo. Olio (o burro di cocco). Viene dai semi della palma da cocco: Cocus nucifera. Secondo alcune ricerche è una minaccia per il benessere di cuore e arterie. Al suo interno troviamo il 50% di acido laurico e il 15% di acido miristico: innalzano il colesterolo. E' molto più nocivo dei grassi animali. Ci sono, infine, dei grassi che l'Unione Europea non ammette per la preparazione del cioccolato ma che sono presenti in cracker, biscotti, merendine, e così via: olio di dika, olio di palmisti e olio di babassu. Cosa non va? Alcuni di loro sono considerati veri e propri killer delle coronarie. Massimo Ilari