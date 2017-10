Terapie omeopatiche gratis

Miriam una ragazza di Fano dopo una vaccinazione contro il tifo, ha iniziato un calvario di problemi di natura allergica. Questa nuova situazione clinica viene addirittura peggiorata dalle cure farmacologiche allopatiche tradizionali, rispondendo solo alle terapie omeopatiche. "I rimedi omeopatici - racconta - mi permettono, a differenza degli altri, di prevenire anche le crisi, di fare una vita come gli altri". Miriam non si rende conto di essere un "caso", eccezionale e storico nel panorama della nostra Legislazione: da anni non si arriva ad una decisione. Il problema abbraccia non certo l'aspetto di una normativa tipicamente Sanitaria, ma investe qualcosa di piu'"profondo" ed importante per la vita sociale dei cittadini, il diritto alla scelta terapeutica, il diritto quindi a potersi curare come si crede. Per quanto riguarda l'omeopatia ormai siamo arrivati al paradosso. Se da un lato i farmaci omeopatici sono iscritti nella Farmacopea Nazionale e quindi sono farmaci a tutti gli effetti, - la loro prescrizione è atto medico - , dall'altro lato, si abbandona chi desidera curarsi nella "maniera dolce". Ormai sono ben 10 milioni di persone a dover effettuare un pesante aggravio sul bilancio personale e famigliare, comprando i prodotti ancora troppo costosi sul mercato. La vicina Francia, già ha incluso molti omeopatici nei prodotti farmaceutici a carico del S.S.N. , offrendo al cittadino l'opportunità di scegliere, come e con che cosa curarsi: sono in discussione libertà inviolabili che non possono essere "calpestate" da interessi oligarchici; quello che manca piu' di ogni altra cosa è l'informazione, spesso sequestrata e negata. Giuseppe Parisi