Gravidanza, alla Humanitas San Pio X si fa attenzione alle scelte alimentari di tutte

Quando nascere è anche un percorso di vita, magari condizionato da scelte alimentari precise o problemi di salute da risolvere e considerare, nasce il nuovissimo punto nascita nell’ambulatorio Baby Green della clinica Humanitas San Pio X di Milano. Pensato per gestanti e neomamme con un’alimentazione vegetariana e vegana, si estende anche a tutte le donne in attesa che hanno problemi con la dieta peculiare della gestazione per diverse cause, come sovrappeso, carenze alimentari o disfunzioni metaboliche.

Cos'è l'ambulatorio Baby Green

Gravidanza in pieno benessere, con un’attenzione alla nutrizione