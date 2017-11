GRAZIE LifeStage

LifeStage 4 giorni di laboratorio intensivo con attori, musicisti allievi attori, dedicato ai 7 peccati capitali, abbiamo cominciato con la Lussuria. Grazie: Lisa, Natalia, Martina, Alioscia, Michele, Luca per la vostra partecipazione e per la vostra, preziosa fragilità. Grazie: Raffaele, Alberto e Davide, per la vostra straordinaria e Lussuriosa musica. Grazie al pubblico presente in teatro e a tutti quelli che ci hanno ascoltato via radio. Grazie ancora… Ascolta il promo Il prossimo appuntamento di LIFESTAGE è domenica 23 novembre il peccato investigato, sarà, L'invidia…. Per partecipare al seminario www.teatrobinario7.it