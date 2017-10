La “Green car 2012″ va a metano

La green car 2012 è Honda Civic Natural Gas , e quest'anno ha prevalso sulle altre quattro finaliste: Ford Focus Electric, Mitsubishi i-MiEV, Toyota Prius V e Volkswagen Passat Tdi. È (anche) un premio a Honda Il premio tiene in considerazione criteri di sostenibilità più ampi che non escludono a priori le auto non elettriche. Così quest'anno la prescelta è una vettura a metano, combustibile molto diffuso anche in Usa e relativamente poco inquinante. Inoltre, così si premia una casa giapponese da anni concentrata sullo sviluppo di trazioni alternative a ridotti consumi e basse emissioni di CO2. Il suo sistema ibrido Ima compete da vent'anni con quello di Toyota, ha già una tecnologia totalmente elettrica e molti pacchetti tecnologici per ridurre i consumi, tra cui quelli adottati su questa versione della Civic che difatti raggiunge un'autonomia di quasi 400 km con un pieno. Interessante l'optional del sistema Brc per fare rifornimento con il metano di casa, nel proprio box. Cosa va Cruscotto, comandi ed ergonomia sembrano punti di forza. Il Multi-Information Display (i-MID), grazie ad un display LCD a colori e comandi al volante intuitivi, rende comoda la gestione di tutti gli apparati elettronici. Il Bluetooth è integrato alla presa USB per i supporti musicali. La Honda Civic a metano fa della comodità la sua parola chiave. Comodi i 5 posti accoglienti, comodo il rifornimento in pochi minuti, comodo anche il non dover prestare troppa attenzione a non pigiare a fondo l'acceleratore: a scegliere le regolazioni di guida più efficienti pensa la funzione Ecoassist. Cosa non va È un'auto molto "americana" e poco "italiana". Il metano è abbastanza diffuso anche qui, ormai, non così la carrozzeria della piccola berlina a tre volumi: l'Italia non è mai stata entusiasta della formula. Peccato. Infatti, anche se negli Usa è già in vendita a 26.155 dollari, Honda non ha ancora deciso quando e se arriverà da noi.