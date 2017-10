Guida ai green jobs

Secondo il rapporto "Green Italy 2011" di Fondazione Symbola e Unioncamere quasi il 40% di tutte le professioni censite nelle Nup (nomenclatura delle unità professionali) dell'Istat sono oggi interessate dalla green economy. La green economy è diventato un tema all'ordine del giorno nella maggior parte degli interventi politici, culturali e naturalmente economici. Mentre nel 2009, alla prima edizione di questo libro, un'economia rispettosa dell'ambiente e dell'ecosistema era agli esordi, stava definendo i suoi obiettivi ed era appannaggio solo di imprenditori coraggiosi e visionari, oggi è diventata un'esigenza, un imperativo per sopravvivere sul mercato. "In questi tre anni la green economy all'italiana è maturata, dando impulso sia a tipologie d'impresa e professioni nuove, sia dando prospettive di rinascita a settori maturi e professioni 'tradizionali', permettendo a tutti di vestirsi di verde per aggiornarsi e tornare a mordere il mercato". In questo libro Marco Gisotti e Tessa Gelisio offrono una panoramica professionale attraverso le testimonianze di imprenditori e operatori che raccontano il loro lavoro votato alla sostenibilità ambientale e attraverso 125 schede che illustrano lavori verdi. Rispetto all'edizione precedente ne sono stati aggiunti 25 e sono state apportate delle modifiche a quelli già presenti; alcuni sono noti, altri sono nuovi e innovativi, altri risultano curiosi, come il bagnino sostenibile, l'ecovigile, il vegcoach. Questa fotografia della situazione lavorativa nel nostro paese è anche un'utile guida per chi cerca di orientarsi e rinnovarsi nel mondo del lavoro e vuole farlo rispettando l'ecosistema.