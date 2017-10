GreenLantern. La prima lampada in legno… liquido

Realizzato in legno liquido, biopolimero di nuova concezione, questo curioso oggetto è sia lampada che vaso. GreenLantern nasce da un laboratorio tutto italiano, il NuDe Lab, diretto da Romolo Stanco architetto e designer italiano, sotto la supervisione scientifica di Stefano Besseghini (CEO di RSE, Ricerca sul sistema Energetico Nazionale). Al tatto e alla vista sembra una semplice lampada di plastica, ma non è così. Il materiale di cui è composta è una plastica organica creata dalla lavorazione di un biopolimero e ricavato da una trasformazione sperimentale dei sottoprodotti delle lavorazioni del legno. All'olfatto, una volta accesa, ha un particolare aroma di legno tostato. Organico perché è la lignina il principale componente del legno liquido, materiale realizzato tramite un processo messo a punto dal tedesco Fraunhofer Institute e ottimizzato dai laboratori di Politec Valtellina per essere iniettato in appositi stampi e trattato proprio come una plastica. Organico perché una volta terminato l'uso è totalmente biodegradabile. La luce prodotta dalla lampada è fornita da una striscia LED a bassissimo consumo (soli 4,8 Watt) che, grazie alla temperatura e alla luminosità, è l'ideale per trasformare la stessa lampada in vaso per farci crescere fiori e piante. La lampada, che appensa sfiorata si accende, non contiene alcun tipo di legante chimico o altro polimero. E' legno al 100% e permette una forma che, così come conosciuto fino ad oggi, mai avrebbe potuto ispirare per una produzione di serie. E' inoltre possibile equipaggiare GreenLantern con una batteria interna ricaricabile e riciclabile, che garantisce circa 3 ore di autonomia con un tempo di ricarica di 2 ore circa. Un pezzo da collezione.