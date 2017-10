Groenlandia, diario di viaggio

Siamo seduti sulla cima di un iceberg. Tobias il più abile cacciatore della Groenlandia orientale, scruta l’orizzonte con il binocolo. Cerca le macchie nere delle foche stese al sole sui floes. “No more seals” conclude alla fine e, scuotendo la testa, ripone il binocolo in una tasca. Da quassù la nostra barca appare minuscola. La vista spazia sulla distesa del Polar Stream, un puzzle di lastroni, tra i quali come solitarie isole si levano gli iceberg. Solo qui davanti all’isola di Ammassalik ne conto una quindicina. La loro vita dura circa due anni. I più grossi scendono fino alle latitudini delle rotte del Nord Atlantico. Ma di solito si spezzano prima di spingersi tanto in basso e i blocchi più piccoli si sciolgono lentamente nell’acqua che si fa ogni giorno più calda.