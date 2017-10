Grounding, centro nel basso ventre

Grounding, cos'è? Quasi tutte le filosofie orientali riconoscono l'importanza di avere il proprio centro nel basso ventre (in base al fatto che la metà inferiore del nostro corpo, collegata alle funzioni di locomozione, secrezione, sessualità, è molto più simile a quella di un animale, e quindi più "naturale", rispetto alla metà superiore, collegata a pensiero, linguaggio e manipolazione dell'ambiente), mentre gli occidentali sono per lo più centrati nella testa. Ma la mancanza di contatto con la madre terra e con il ventre, sede della vita, produce insicurezza e angoscia. Ecco l'importanza di fare esercizi che coinvolgono gambe e piedi: il corpo, così, diventa uno strumento di consapevolezza per arrivare al centro di sé. Ogni tensione muscolare, sia cronica, sia generata da uno stress temporaneo, ci impedisce di sentire il nostro corpo e quindi noi stessi perché nella contrazione rimane trattenuta l'energia dell'emozione che non siamo riusciti ad esprimere. L'energia intrappolata nel corpo genera stress. Anzi, è stress. Ecco perché l'analisi bioenergetica abbina allo strumento verbale, tipico di altre terapie, l'esercizio corporeo: sciogliendo le tensioni e i blocchi muscolari, consente di evocare e rivivere le emozioni che in quelle tensioni e in quei blocchi erano custodite. La persona entra così in contatto con le tensioni presenti nel suo corpo e, diventando consapevole delle emozioni in esso trattenute, può liberarle. Alessandra Callegari Locatelli