Gruk sulle tracce dell’hot dog

Una sera al National Museum in occasione della presentazione di una preziosissima statua d?oro, Tim si abbassa per osservare il suo cagnolino che mangia un wurstel e? sente qualcosa che non doveva sentire. C?è qualcosa di strano nell?aria. Alcuni uomini, dei ?venditori di salsicce?, confabulano, sono nervosi, nascondono qualcosa. Loschi progetti. Già, dev?essere così? ma cos?hanno in mente questi farabutti? Lo scoprirà Tim, con l?aiuto del suo inseparabile amico fedele Gruk, un piccolo, generoso e coraggioso cane bianco. New York sarà lo scenario di avventure rocambolesche, inseguimenti, brividi. Leggendo, staremo alle costole degli ?uomini delle salsicce? insieme ai nostri amici Tim e Gruk. Sulle tracce dell?hot dog i nostri eroi raggiungeranno il Doctor Speck e scopriranno intrighi e segreti. Un libro divertente, pieno di energia ed adrenalina. Suspense e avventura danno ritmo all?atmosfera newyorkese di queste pagine. Questo libro è consigliato vivamente a tutti i bambini curiosi, che vogliono indagare e scoprire. Insomma, a tutti quei piccoli detective che amano l?avventura, l?amicizia e che non hanno paura di niente? nemmeno del cattivissimo Doctor Speck e di Mister Culatello! Silvia Passini