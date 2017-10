Guarire con una risata

Tramandata dalla tradizione popolare nel noto proverbio "buon riso fa buon sangue", la sensazione benefica della risata è esperienza nota a tutti tanto che, da alcuni anni, la gelotologia -studio sistematico del ridere in relazione alle sue potenzialità terapeutiche- si va diffondendo in tutto il mondo, dove viene applicata in casi di disagio e malattia. La risata stimola infatti l'incremento delle beta-endorfine da parte del cervello e del cortisolo da parte delle surrenali, inducendo analgesia e sensazioni di benessere. Agisce inoltre sul sistema circolatorio, muscolare ed in particolare su quello immunitario, attraverso le giunzioni neuroendocrine, che in pratica uniscono il cervello ai linfociti, stimolandone la produzione. Praticata in tutto il mondo, come ad esempio in Sud Africa dove esistono per i malati di cancro dei veri e propri reparti di terapia del riso, la risoterapia si va diffondendo anche in Italia, spesso per iniziativa di privati che si appoggiano a strutture ospedaliere disposte a sperimentare questa via di autoguarigione. Un esempio ci viene dall'associazione romana "Ridere per vivere", fondata da Sonia Fioravanti e Leonardo Spina, marito e moglie, i quali a seguito di personali vicissitudini legate alla malattia si sono avvicinati alla terapia del riso. Sfruttando le loro esperienze professionali l'hanno quindi diffusa e applicata nelle scuole, in centri di disagio giovanile nonché negli ospedali, con ad esempio la "comicoterapia in sala d'aspetto", che mira ad alleviare tensioni ed angosce nei pazienti in attesa di esami diagnostici invasivi, con risultati incoraggianti. Volendo rapportare quanto sopra alle nostre esistenze, a prescindere dai problemi fisici le nostre vite appaiono troppo spesso legate alla seriosità, ai doveri, agli obblighi, ed anche il divertimento viene talvolta vissuto come un obbligo sociale. Per beneficiare dell'effetto terapeutico ed immunostimolante del buonumore dobbiamo riappropriarci della risata, autentica scintilla di stati d'animo ed emozioni, non lesinando la visione di film comici, la lettura di libri umoristici e la frequentazione di persone che siano capaci di farci ridere. Operando una de-serializzazione della propria esistenza è possibile rompere gli schemi, uscire dai ruoli vincolanti che ci siamo cuciti addosso e dare spessore ad un bisogno imprescindibile e primario, quello del ridere. Anna Paioncini