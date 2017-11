Guarire dall’asma

Quest'opera è il frutto di dieci anni di ricerche e di pratica: descrive il programma per la cura dell'asma che fu applicato con un successo straordinario nel 1996 a una comunità di bambini del Bronx, il quartiere di New York con la maggiore concentrazione di asmatici. Il libro illustra, con estrema semplicità e chiarezza, un nuovo modo di affrontare le cause dell'asma, una malattia respiratoria molto diffusa anche in Italia e in continuo aumento: l'approccio medico tradizionale viene affiancato dall'approccio naturale e olistico. Vengono indicati gli agenti che possono causare l'asma, molto dei quali normalmente considerati non sospetti (colle usate nella costruzione dei mobili, comuni oggetti domestici con materiali sintetici, cibi pronti, eccetera) e viene suggerito un completo programma terapeutico di provata efficacia.