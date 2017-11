Guerilla Gardeners: mettete i fiori nei vostri cannoni

Lasciate che i vostri pollici verdi pulsino al richiamo dei Guerilla Gardeners, un movimento ormai diffuso in tutto il mondo che si riappropria di spazi dimenticati chissà come, chissà quando e chissà da chi. Giardinieri guerriglieri che han deciso di impugnare pale e palettine per riabbellire la tua città, per restituire dignità alla terra, per combattere il grigiume dell'asfalto. Una pulsazione che da New York sepreggia nel globo ed arriva a Londra dove incontreremo Richard Reynolds: guerrigliero inglese che ci racconterà anche l'importanza che il web può avere per seminare della buona anarchia verde. Con noi, fisicamente sul MagicBus, Andrea, un rappresentante del movimento made in Italy. Insomma una puntata da non perdere, fatelo per il vostro spirito d'azione spesso trascurato, fatelo per il vostro ciclamino : che anche lui sappia che ci sono giardinieri che combattono contro l'estinzione del verde. Vi aspettiamo , alle 7.15 su LifeGate Radio. Allacciatevi le cinture La troupe di Passengers