Gufi o allodole?

Avvertite sonnolenza alle otto o alle dieci di sera, oppure soltanto verso tarda notte? La "colpa" è soprattutto della nostra ora di nascita. Per tutta la vita tendiamo a portarci appresso un orologio interno che determina giorno per giorno il nostro bioritmo personale. Chi per esempio nasce verso mezzanotte, solitamente è molto sveglio e attivo durante tutta la mattina e primo pomeriggio, ma comincia a sentire i primi segnali della sonnolenza già alle sei di sera. Nascere verso le sei del mattino normalmente permette d'essere ancora in buona forma fino alle undici di sera o mezzanotte e il sonno che segue sarà, solitamente, profondo e ristoratore. Nascere in altri orari, per esempio in tarda mattinata o nel pomeriggio, sfasa di conseguenza i momenti di massima resa e quelli in cui siamo più rilassati e predisposti a dormire. Andare a letto nel momento in cui il nostro orologio biologico ci permette di andare a pieni giri può essere frustrante e spesso il sonno non è così profondo come vorremmo. Ciò spiega, perché non tutti dormiamo allo stesso modo e negli stessi orari. Le "allodole", vale a dire le persone nate di primo mattino, saranno probabilmente per tutta la vita più sveglie nelle prime ore della giornata che di sera, contrariamente ai "gufi" che adorano la vita notturna. Ma non si tratta di un destino ineluttabile. Se il nostro bioritmo non fosse perfettamente adatto alle esigenze dei nostri orari di lavoro possiamo sostenerlo, con qualche trucco: