Guida alla scelta del parquet eco

La scelta del parquet è una delle più difficili per una coppia che ristruttura casa: a meno che non si abbiano gusti perfettamente identici, si incorre sempre in discussioni e mediazioni perché c'è chi lo vuole più rosso, chi più marrone, chi lo vuole lucido uniforme e chi lo preferisce irregolare coi nodi e poi bisogna scegliere tra la plancia stretta e la plancia larga, tra legni europei e legni esotici... C'è però un elemento che dovrebbe mettere tutti d'accordo: l'attenzione all'ecologia. Ecco qualche dritta per individuare i parquet migliori.

1- Fidatevi di Greenpeace

2- Chiedete la certificazione

3- Scegliete legni locali

4- Incollato o flottante?

5- Non guardate solo il prezzo