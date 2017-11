Guida ai musei

Si possono vedere le opere d'arte collocate nell' ambiente vissuto originario. Si possono scoprire i molteplici aspetti della pittura antica, indagare gli aspetti scientifici dell'arte. Vedere l'arte contemporanea attraverso le scelte di un artista. Apprezzare gli aspetti fastosi dei palazzi aristocratici ricchi di opere d'arte. Interagire, usare gli oggetti. O semplicemente passeggiare, lasciandosi rapire da colori, suoni, forme. Andare per musei permette di fare questo, e molto, molto altro. Permette di arricchirsi, di imparare. Stimola la curiosità. In Italia abbiamo un ricco patrimonio di mostre e musei, pinacoteche e gallerie d'arte, spesso collocati in cornici artistiche di rilievo, degni di essere visti e vissuti. Purtroppo spesso non sono abbastanza conosciuti, o peggio ancora, per niente conosciuti. Si continua a pensare che siano luoghi austeri, silenziosi, noiosi, per pochi eletti. Andare per musei significa dare vita a tutta l' arte. Antica, moderna, contemporanea. Alla scienza, alla tecnologia, alla musica, al cinema. Ci sono quadri, statue, ma anche oggetti curiosi; burattini, bambole, conchiglie sono solo un esempio. Andare per musei. Come? Ecco in questa guida delle indicazioni sintetiche e pratiche su cosa fare, dove andare, cosa vedere. Dove vale la pena di soffermarsi un po'di più. Per scoprire il nostro paese, la sua storia, le sue tradizioni e innovazioni. Una guida con oltre 400 schede di musei, consultabile in modo pratico e veloce. Collocazioni, orari e periodi d'apertura, prezzi e riduzioni, servizi e, novità molto utile, indicazione sommaria della durata della visita. Molto pratica, divisa per sezioni geografiche, con fotografie, indicazioni e box d'approfondimento per artisti, retroscena o curiosità. Da portare con sé, per andare oltre il giardino, per conoscere. Gli angoli delle nostre città e persino i piccoli paesi nascondono preziosi segreti. Perché non scoprirli, un po'alla volta?