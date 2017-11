Guida all’autosufficienza

Un grande classico dell'ecologia applicata, uscito per la prima volta nel 1976 riappare modificato riadattato oggi. Oggi che la vita è sempre più frenetica, oggi che la società consumistica sembra travolgere tutti senza distinzione. Oggi che si fanno sempre più presenti l'esigenza e il desiderio di una vita migliore, più sana, più vera e autentica. Consigli su come coltivare la terra per avere frutta e verdura buona in ogni stagione. Schede pratiche con le caratteristiche di ogni pianta perché i buoni risultati passano dalla conoscenza e dall'esperienza. Pagine sull'allevamento degli animali, consigli sulla produzione artigianale. Pane, conserve, marmellate, birra, vino sono più buoni se li facciamo con il nostro tempo e le nostre mani! Ma soprattutto recheranno impressi l'amore e l'unicità di un essere umano, non la serialità meccanica di una fabbrica "mercante di avidità". Ancora, una sezione dedicata ai rifiuti e all'energia alternativa per risparmiare e per non danneggiare in nostro pianeta. Per conoscere un modo di vivere nuovo, autosufficiente, etico, sano, "uno stile di vita per cui non resterete più intrappolati negli ingorghi del traffico e non vi precipiterete in palestra nel tempo libero. E' un modo di vivere in cui i debiti da pagare e le necessità di carriera tendono a svanire". Uno stile di vita organico, da adottare e da accettare nella sua lentezza di realizzazione. Viene voglia di conoscere la scuola di autosufficienza di John Seymour a Killowen, in Irlanda. Viene voglia di provarci. Perché non concederci di essere più liberi? Più sani? Più felici? Assolutamente da avere, da leggere, da usare. Da macchiare con l'uva mentre si impara a fare il vino. Con la farina mentre si fa il pane!