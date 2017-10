Guida alla Milano family friendly

Ascolta l'intervista all'autrice, Carlotta Jesi Destreggiarsi a Milano con i bambini? Godere la città con loro? Trovare itinerari da percorrere col passeggino? Le mamme del portale radiomamma.it, con le loro antenne hanno captato e stanato tutti gli indirizzi e le dritte per una Milano a misura di famiglia. E' nato così "Guida alla Milano family friendly", un libro di dritte di sopravvivenza urbana per genitori e bambini. La guida ha anche un occhio di riguardo per l'ambiente, troverete infatti per esempio l'animatrice di feste per bambini che utilizza esclusivamente materiali ecologici, che insegna loro la sostenibilità e l'ecologia facendoli giocare e divertire. Gli asili con lavanderia interna che accettano bambini che usano pannolini lavabili. La banca che ha allestito una filiale a misura di famiglia e che fornisce i marsupi di cortesia quando si entra con i bambini. Il baby pic-nic a chilometro zero, la naturopata che aiuta le famiglie a tenere a freno l'ansia. Perché la città sia più vivibile per i bambini e più facilmente gestibile dai loro genitori. Sono 145 le descrizioni di posti e situazioni dotati del bollino di qualità "family friendly", un marchio per contrassegnare i negozi e i servizi in generale che rispondono a specifici criteri di attenzione e disponibilità verso le famiglie. Sono tutti posti che sono stati approvati dalle mamme e da tutti i genitori a dimostrazione che esiste anche una Milano adatta ai bambini, che offre a loro e alle loro famiglie servizi facilmente accessibili. Da provare. Da suggerire agli amici. Da fare girare. Da arricchire. Un libro utile per godersi la città in momenti e luoghi di qualità con i più piccoli.