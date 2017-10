Guida Blu: le mete balneari migliori d’Italia

E' stato presentato l'annuario per l'estate che segnala le mete di mare e lago con il migliore rapporto tra qualità dell'accoglienza turistica e dell'ecologia in Italia, la Guida Blu. Curata da Touring Club Italiano e Legambiente, sarà in libreria dal 3 luglio. Ai Comuni migliori le 5 vele. Il Tirreno è il mare col maggior numero di posti in cui turismo e ambiente convivono armoniosamente. Le regioni In prima posizione la Sardegna (18 località a 4 e 5 vele), poi Puglia (11 località a 4 e 5 vele), Toscana (9 località a 4 e 5 vele), Sicilia, Basilicata, Campania e Liguria. Le città e le spiagge di mare 15 località sul mare sono segnalate al top della classifica per "buon turismo e qualità ambientale, grazie a un'offerta di alto livello'": spicca Posada (Nu), poi Santa Marina Salina (Me), Pollica (Sa), Castiglione della Pescaia (Gr), Villasimius (Ca), S. Vito lo Capo (Tp), Capalbio (Gr), Baunei (Og), Ostuni (Br), Bosa (Or), Melendugno (Le), Vernazza (Sp), Otranto (Le), Maratea (Pz), Nardo' (Le). Tra le new entry Vernazza, Otranto, e Nardò. Le località di lago Nella sezione dedicata ai laghi, delle 75 località positivamente segnalate, in 6 hanno meritato il pieno dei voti: in testa Tuoro sul Trasimeno (Pg), poi Appiano sulla Strada del Vino (Bz) sul Lago di Monticolo, seguito da Fie' allo Sciliar (Bz) sul Lago di Fie' in Trentino Alto Adige, Massa Marittima (Gr) sul Lago dell'Accesa, Molveno (Tn) sull'omonimo Lago in Trentino, e Bellagio (Co) sul lago di Como.