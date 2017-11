Guida per un gentiluomo all’arte di vivere con eleganza

Non pensate di aprire questo libro e di trovare indicazioni e precetti su come vivere alla maniera di un gentiluomo, che attraversa con eleganza le vie del mondo. Ammaliando donne, coltivando l'intelligenza, studiando l'oratoria. Affascinando e conquistando tutti con savoir-faire. No, non c'è niente di tutto ciò. Nessuna indicazione di self-help, come il titolo invece farebbe intuire. Eccolo lì, invece, il nostro gentiluomo, Arthur Camden, uomo di mezza età, rampollo di una ricca famiglia di New York. Quando la vita inizia a uscire dalla routine incasellata nel paradigma "lavoro-figli-famiglia" Arthur perde l'equilibrio, ma mai l'aplomb da gentiluomo. Non ne combina una giusta, sembra che ogni suo movimento sia il motore di situazioni tragicomiche, tuttavia riesce sempre a ricominciare. L'azienda di famiglia fallisce. La moglie lo tradisce poi lo lascia per dedicarsi ad una vita più frivola. Diventa lo zimbello degli amici, se tali si possono definire dieci vecchi ricconi che si trovano in un club esclusivo di pesca con la mosca, il Fly Casters, di cui il nonno di Arthur fu uno dei fondatori. Lo stesso club che Arthur darà alle fiamme. Mente alla polizia francese per difendere un amico (amico?) egoista ed alcolizzato. Insomma, al nostro gentiluomo sembra non andarne bene una. Stoicamente, prepara la sua valigia (cosa che gli viene benissimo) e ricomincia. E proprio quando sembra aver raggiunto il fondo, ecco un incontro che forse lo ricondurrà alla vita. Si riprenderà? Riconquisterà se stesso e il dominio delle situazioni? Un libro d'esordio graffiante, ironico, divertente, vincitore del premio Pen/Hemingway Award 2009 e del Whiting Writers' Award 2010. Una commedia tragicomica, in cui il nostro gentiluomo vestito di tutto punto si muove con eleganza, in cui nulla pare turbarlo eccessivamente nella discesa vorticosa. Una lettura piacevolissima e divertente.