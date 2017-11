Riccardo Gusmaroli. Ora senz’ombra

Per arrivare infatti alla pittura Gusmaroli ha compiuto un giro tortuoso confrontandosi e utilizzando diversi linguaggi e differenti materiali. Il suo stile risulta riconoscibile soprattutto per gli interventi, talora minimali e impercettibili, su immagini preesistenti e oggetti trovati che, non solo da un punto di vista formale, appartengono spesso alla sfera del quotidiano -fotografie, francobolli, carte nautiche, mappe geografiche, lampadine. Con pochi elementi, con un tratto delicato e leggero, Gusmaroli riesce a ?contaminare? cose con un virus sottile fatto di colori, segni, gesti, invasioni trattenute. Parte così dall?essenza delle cose e le arricchisce di fantasia e poesia, mettendoci di fronte ad inaspettate interpretazioni. I nuovi quadri testimoniano una svolta importante nella sua ricerca espressiva. La tensione costante verso nuovi orizzonti lo porta, infatti, a sperimentare la pittura quale nuovo mezzo espressivo che, almeno momentaneamente, subordina gli altri. Medium già adoperato in parte su piccoli formati o attraverso interventi sulla fotografia, la pittura dà vita ora a creazioni astratte autonome e molto complesse, dove il particolare decorativo viene ampliato, esasperando il pattern e l?ornamento. La leggerezza che contraddistingueva i lavori su carta lascia il posto in questa nuova serie di acrilici su tela a toni acidi e psichedelici. Sono opere astratte formulate in maniera originale, che trovano pochi riscontri nell?attuale panorama artistico italiano, dipinti molto solari, dominati da cromie intense come il giallo e il rosso e da un?iperdecorazione mai fine a se stessa. É mezzogiorno l?ora senz?ombra, quando tutto è alla luce del sole, tutto è chiaro, evidente, non ci sono punti bui. Giocando su questa metafora, Riccardo Gusmaroli mostra il suo nuovo ciclo di lavori, senza filtri, senza suggerimenti, perchè venga goduto liberamente. Riccardo Gusmaroli è nato a Verona nel 1963. Vive e lavora a Milano. Corsoveneziaotto Corso Venezia 8 - Milano tel. 02-36505481/2 - email: info@corsoveneziaotto.com Orari: Martedì-Sabato 10-13, 15.30-19.30.