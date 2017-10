Harry Potter e il principe mezzosangue

Ed eccolo, il sesto capitolo della saga. La sua uscita s'è accompagnata in molte librerie a una vera e propria festa per tutti i piccoli fan del maghetto nato dalla penna di Joanne Kathleen Rowling (Jo, per gli amici). Nel mondo, già dopo poche ore dalla sua uscita fu chiaro che "Harry Potter And The Half-Blood Prince" avrebbe sorpassato ogni precedente record di vendite, compreso quello di "Harry Potter e l'ordine della fenice", del 2003. Nei contenuti, nel ritmo, nell'esplorazione e nella disposizione dei dettagli stilistici l'opera ripercorre le tracce delle precedenti puntate. Ma l'edizione italiana ripercorre le tracce del capitolo precedente anche per un grande merito ambientale. Adriano Salani Editore, in linea con le indicazioni proposte da J. K. Rowling ("I libri di Harry Potter devono aiutare a salvare foreste meravigliose del mondo Babbano, che ospitano animali magici come gli oranghi, i lupi e gli orsi... è una buona idea proteggere gli alberi millenari, soprattutto se hanno la tempra del Platano Picchiatore"), si è impegnata nella ricerca della migliore soluzione per scegliere carta amica delle foreste. E, proprio come per il capitolo precedente, Salani ha voluto fare ancora di più: ha infatti aderito al progetto Impatto Zero® di LifeGate compensando le emissioni di anidride carbonica generate dalla produzione del libro! Con ogni copia di Harry Potter e il principe mezzosangue c'è la garanzia di aver contribuito alla tutela di aree boschive in crescita. Non è (solo) magia.