Harry Potter: la magia salva le foreste dei Babbani

E' stata una delle più antiche case editrici italiane tuttora in attività, la Salani, la prima ad avere l'intuizione che quella lunghissima storia per ragazzi, di un'autrice ancora sconosciuta, pubblicata in Inghilterra con una prima edizione di sole 5000 copie, potesse piacere anche al pubblico italiano. Luigi Spagnol, 42 anni, da 17 anni nella casa editrice, ha letto personalmente nell'estate del 1997 quel libro segnalato da Londra, e in Italia, seconda solo a Francia e Germania, il libro è uscito prima del "boom", ben 5 mesi prima dell'edizione americana. Una scelta coraggiosa - mentre, si dice, un altro editore italiano a cui era arrivata la stessa segnalazione aveva rifiutato il libro - che ha ampiamente ripagato la fiducia accordata... a un ragazzino undicenne ancora inconsapevole delle sue reali potenzialità. I Babbani siamo noi, nello slang ormai diffuso dalle avventure di Harry Potter giunte al loro attesissimo quinto episodio. I Babbani sono coloro che non sanno dell'esistenza di una dimensione magica parallela al mondo cosiddetto normale. Ma, questa volta, la magia del giovane mago oltrepassa i limiti della fiaba e abbraccia anche il nostro mondo perché, su precisa indicazione dell'autrice, i libri delle edizioni di tutto il mondo del suo quinto libro devono essere stampati su una carta che rispetti le foreste. E' nata così la collaborazione tra la casa editrice Salani e LifeGate con il suo marchio Impatto zero. Ma andiamo per gradi e ripercorriamo insieme la nostra chiacchierata con Luigi Spagnol. Quale è il segreto di questi libri che hanno così inaspettatamente coinvolto adulti e bambini di tutto il mondo? Di segreti ne ha sicuramente tanti, ma penso che alla fine si riassumano tutti nell'identificazione fortissima con Harry Potter. Il personaggio è molto reale senza avere una personalità invadente, ma proprio per questo lascia un ampio spazio a ogni lettore per riconoscersi un po' in lui e nell'improvvisa piega fantastica che ha preso la sua vita. Il mondo in cui vive è turbolento e drammatico - anzi, sempre più drammatico - ma è reale. Con grande abilità la Rowling traccia i contorni di un mondo fantastico non troppo diverso dal nostro, con la giusta quantità di differenza, e poi ci fa vedere tutto attraverso gli occhi di Harry, facendoci vivere oltre ad avventure mozzafiato, anche momenti più statici, perché la vita normale è anche noiosa. Ma allo stesso tempo il suo è un mondo invidiabile perché c'è la magia, che lo rende sicuramente più divertente del nostro. L'autrice ha chiesto alle case editrici di tutto il mondo di usare per questo quinto libro una carta che rispetti le foreste, come è stata messa in atto in Italia questa questo sua richiesta? Ogni editore ha avuto la libertà di tradurre questo invito in modo diverso. Noi abbiamo scelto di stamparlo non su carta riciclata, ma con carta certificata in cui la parte di legno non viene dalle foreste primarie, per far conoscere una diversa, ma altrettanto valida, strategia di tutela delle foreste. Con la consulenza di Greenpeace, abbiamo scelto una certa che venisse da foreste certificate dal Forest Stewardship Council che è la certificazione più sicura, che garantisce che venga usato solo legname piantato appositamente per quello scopo. Purtroppo non si riesce a trovare una carta per editoria che sia garantita al 100% SFC, la nostra è garantita al 30% ed è il massimo che si poteva fare. L'ideale sarebbe avere una carta con una percentuale di riciclo e una di SFC, ma al momento non è disponibile sul mercato. Approfittiamo di questa occasione per promuovere un po' di sensibilità, sperando che il mercato ci segua. Il suo impegno nella ricerca della carta è già diffuso tra gli altri editori? No, per il momento è un eccezione. C'è una grande mancanza di informazione e anche noi non sapevamo a di tutto questo prima che venisse Greenpeace a informarci. Penso che l'informazione sia fatta male da tutte le parti, c'è stata una insistenza eccessiva sulla carta riciclata - e comunque per fare la carta riciclata bisogna produrre della carta - mentre è importante sapere che ci sono addirittura dei metodi di produzione che incoraggiano la creazione delle foreste. Su tante cose trovo che ci sia un atteggiamento ambientalista un po' distruttivo che dice che è meglio non fare cose invece di spiegare perché non si devono fare o come fare a farle bene. E' stato in risposta alla richiesta della Rowling che è nata l'idea di aderire al progetto Impatto Zero di LifeGate? No. La richiesta della Rowling riguardava solo la scelta della carta. Noi abbiamo voluto fare anche di più, per assicurare ai nostri lettori, e soprattutto ai bambini, che il piacere di leggere Harry Potter non danneggia in nessun modo l'ambiente e che anzi lo rende un po' migliore. Perché questi alberi che piantiamo assorbiranno in un anno l'anidride carbonica emessa dalla produzione del libro ma poi continueranno a lavorare per altri 50 anni! Come è avvenuto l'incontro con LifeGate? A Bologna, alla Fiera dei libri per ragazzi. Di LifeGate conoscevo già la radio, ma quando ho sentito di Impatto Zero ho deciso subito che poteva essere la cosa giusta per questo libro. In realtà, penso che sia una buona iniziativa per tutto, non solo per i libri. Tornando al libro, nell'edizione spagnola il rospo di Nelville è diventato una tartaruga... sono state fatte molte modifiche di questo tipo all'edizione italiana? Assolutamente no. Il problema delle modifiche dall'edizione originale si sono necessariamente poste solo nella questione dei nomi. I nomi inglesi hanno dei significati altamente evocativi, noi abbiamo cercato per quanto possibile di mantenerli in inglese, semplificandoli leggermente, quando necessario per renderli più immediati e facili da ricordare per il pubblico italiano, come la professoressa McGonagall che è diventata Mc Grannit, o il prof Hearthlock che è diventato Allock. Altre volte si è scelta una traduzione che ricalcasse il significato dell'originale, o che privilegiasse l'assonanza, come il mago Dumbledor che è diventato Albus Silente. Altre ancora abbiamo preferito un'interpretazione che rendesse la suggestione comica o fiabesca del contesto, coniando termini come "Strillalettera", "Dissennatori", e la stessa definizione "Babbani", in inglese Muggles. Ci tengo a precisare che proprio per rimanere fedeli alla versione originale, Hagrid parla male apposta, mentre continuiamo a ricevere lettere che si lamentano per i suoi congiuntivi sbagliati! Il merchandasing su Harry Potter, secondo Lei, danneggia o aiuta nella diffusione del libro? Per come è stato fatto danneggia, è stato fatto in modo molto ossessivo ed esagerato, molto americano. Ma bisogna chiarire che è stato fatto in questo modo solo dal cinema. Le uniche azioni di marketing che facciamo quest'anno per pubblicizzare il quinto libro di Harry Potter sono un calendario in libreria che segna quanti giorni mancano all'uscita, un espositore con della cartoline che permettono di prenotare in anticipo la copia e basta. J.K. Rowling racconta nel piccolo libro-intervista che è stato fatto su di lei (Conversazione con JK Rowling, Lindsey Fraser, Ponte alle Grazie) che il successo le è arrivato addosso all'improvviso, inaspettatamente. Ed è stato così anche per voi. Questo influisce sulla vostra linea editoriale? No, in tutto il mondo c'è stato una rinnovata attenzione per il fantasy, ma noi lo pubblicavamo anche prima. Certo che molti titoli, già in catalogo prima della pubblicazione di Harry Potter, ora vendono molto di più. Alcuni accusano Harry Potter di essere "global". Che cosa ne dice? Ultimamente, come con tutte le cose che hanno successo, Harry Potter è diventato antipatico a molti ed è diventato snob parlarne male. Siccome il suo è un successo globale, planetario, è vero, ho notato che lo paragonano al McDonalds, alla Coca Cola. Credo che sia una presa di posizione un po' superficiale, perché quello che non ci piace nella globalizzazione non è il fatto che una cosa piaccia a tutti, ma che si imponga con la forza, che faccia una concorrenza sleale, che sfrutti il lavoro minorile e cose del genere. Nessun editore del mondo ha mai fatto niente per fare acquistare ai librai Harry Potter al posto di altri libri, né nessuno ha mai detto "se prendi questo libro non ti do più Harry Potter". Tutto questo non avviene e non vedo perché il successo debba essere un male di per sé. L'impegno ambientalista in cui è coinvolto adesso, con la pubblicazione di questo libro con carta certificata FSC e a Impatto Zero, già faceva parte dei suoi interessi? A me sembra strano parlare di impegno ambientalista come se fosse qualche cosa di diverso da quello che già stiamo tutti facendo. Mi sembra che siamo in un punto in cui, almeno in Europa, chiunque deve comprare un frigorifero dovendo scegliere tra non inquinante o inquinante si compra quello non inquinante, perché si rende conto che respiriamo male, che abbiamo delle stagioni innaturali, che mangiamo male,.... Non c'è bisogno di essere ambientalisti, ecoterroristi o chissà che cosa, oggi, per essere sensibili a quanto sta accadendo dal punto di vista ambientale. E' ottimista rispetto alla situazione ambientale? Non lo so. Perché questo impegno ora viene preso dal mondo occidentale, una parte del mondo che ha già fatto molto danni, ma non so se l'altra parte del mondo riuscirà a prendere questo impegno prima di fare danni a sua volta... Che messaggio vuole dare ai bambini con i libri che pubblica la sua casa editrice? Quasi tutto quello che si fa per i bambini, nell'editoria, ha sempre dei contenuti educativi, per farli crescere e diventare adulti migliori... quando va bene. Ma non è mai stato questo il nostro obbiettivo, noi pensiamo che i bambini abbiano lo stesso nostro diritto di essere felici "ora" e allora il nostro è un modesto tentativo di rendergli la vita più piacevole "ora". Credo che questo sia il messaggio che vogliamo far passare: "Conviene essere felici adesso e non domani, chissà, magari quando sarò grande!". Marcella Danon