La moda etica della Haute Baso: l’Africa che i media non ci raccontano

La Haute Baso è nata nel febbraio del 2014 dalla fusione dei marchi Candy Basomingera e Linda Mukangoga, giovani stiliste ruandesi ambiziose e di talento. Confidando nel fatto che la loro passione per la moda possa fungere da veicolo per un cambiamento positivo, si prodigano per migliorare la condizione di donne e giovani attraverso corsi, programmi di formazione e la creazione di nuovi posti di lavoro. Emmanuel Kayiranga, un artista che lavora per la Haute baso, è un esperto di Imigongo, la forma d’arte tradizionale tipica del Ruanda che consiste nel dipingere splendidi motivi geometrici o a spirale in bianco e nero (e a volte in altri colori) con pittura fatta di sterco di mucca essiccato. Prima di cominciare a collaborare con il marchio ruandese nel marzo 2015, Kayiranga non trovava facilmente mercato per i suoi prodotti:

Fino a poco tempo fa non riuscivo a tirare avanti ma da quando vendo le mie creazioni al negozio della Haute baso a Kigali ho buone speranze che le cose vadano per il meglio.