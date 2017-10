Hello, robot. La mostra sull’intelligenza artificiale al Vitra design museum

Hello, robot. Design between human and machine, questo il nome della mostra al Vitra design museum di Weil am Rhein, vicino a Basilea, in Germania che esplora le molte facce della robotica odierna, tra cui le questioni etiche, sociali e politiche che la riguardano. Il titolo si traduce in "Ciao, robot. Design tra l'uomo e la macchina" e i protagonisti sono 150 oggetti di design e arte tra cui robot per usi domestici, infermieristici e industriali, droni per le consegne, sensori intelligenti, videogiochi, installazioni multimediali, prototipi cinematografici e letterari. Fino al 14 maggio, per riflettere sul futuro.

Cos’è un robot?

Hello, robot: la mostra

Il libro della mostra

Le quattordici domande della mostra

Hai mai incontrato un robot? Qual è stata la tua prima esperienza con un robot? Abbiamo davvero bisogno dei robot? I robot sono nostri amici o nostri nemici? Ti fideresti di un robot? Un robot potrebbe fare il tuo lavoro? Vorresti diventare un produttore? Quanto vorresti affidarti a degli aiutanti intelligenti? Che sensazioni ti suscitano gli oggetti che provano sentimenti? Credi nella morte e nella rinascita delle cose? Vorresti che un robot si prendesse cura di te? Vorresti migliorarti più di quanto la natura abbia previsto? I robot rappresentano un passo in avanti nell’evoluzione? Vorresti vivere in un robot?

Robot programmati per lavorare

Immagine in evidenza: Joris Laarman per Mx3d, Bridge Project, 2015. Ponte pedonale stampato da robot in 3D © Joris Laarman Lab