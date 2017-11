Helmut Newton, provocatore al di là delle mode

Fiere, imperiose, assertive, ipersessuate, concretissime eppure irraggiungibilmente altere le donne di Helmut Newton. Se anche non fossimo in grado di contestualizzare l'impatto dirompente che le immagini del celebre fotografo esercitarono sul puritanesimo dell'epoca in cui apparvero, riusciremmo ugualmente, perfino ai giorni nostri e anche senza specifica cognizione di causa, a cogliere in esse un'aura peculiare e un'inconfondibile forza espressiva. L'edificio veneziano dei Tre Oci, alla Giudecca, accoglie fino al 7 agosto ben 200 tra gli scatti più rappresentativi del maestro di origine berlinese, attingendo ai suoi primi tre volumi fotografici, White Women (1976), Sleepless Nights (1978) e Big Nudes (1981). Un progetto che i due curatori Denis Curti e Matthias Harder (responsabile della Helmut Newton Foundation di Berlino) hanno elaborato col supporto della vedova June Newton, già attrice e fotografa a sua volta con lo pseudonimo di Alice Springs.