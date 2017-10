Himalaya

Himalaya, alla conquista dello Shisha Pangma Una vetta himalayana, un'avventura tutta a Impatto Zero… La splendida piramide himalayana di 8.027 metri dello Shisha Pangma è la meta stabilitia dall'Associazione Piemonte Sports&Mountain. Dopo un avvicinamento con mezzi a motore fino a 4.900 mt. d'altezza, il Campo Base Avanzato a 5.700 mt. sarà raggiunto con due giorni di marcia con yaks. Il team salirà poi il versante Nord Ovest e la terminale cresta Nord. Abbiamo previsto periodici collegamenti satellitari nelle diverse tappe della spedizione che andranno in onda su LifeGate Radio. L'impresa è il primo test delle "Linee-guida per spedizioni ecocompatibili", elaborate dal Dipartimento di Scienze Merceologiche dell'Università di Torino su iniziativa del Comitato Ev-K2-CNR e dell'Imont; userà materiali di consumo compostabili, e pannelli solari per la forza motrice. E tutta la spedizione è a Impatto Zero.