Rocco Siffredi contro l’abbandono dei cani

Ogni anno, in Italia, sono 350 mila gli animali abbandonati ogni anno. Un fenomeno che nei mesi estivi e in corrispondenza con le vacanze rischia di intensificarsi. Una delle associazioni animaliste più intraprendenti e con più legami col mondo dello spettacolo, Animalisti Italiani Onlus, nata come spinoff della Peta - People for the Ethical Treatment of Animals, ha presentato a Perugia le sue nuove iniziative di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali. "L'Associazione promotrice - ha spiegato la responsabile della comunicazione Marialucia Santarelli - ha sede a Lanciano: e Rocco Siffredi, anche lui abruzzese, ha raccolto con entusiasmo il nostro invito. Con questo slogan e in maniera soprattutto giocosa pensiamo di riuscire ancora di più a sensibilizzare l'opinione pubblica". L'associazione ha deciso di attivare gratuitamente da luglio a settembre anche un servizio di informazione sulla sterilizzazione e l'applicazione di microchip per cani e gatti che vivono presso famiglie disagiate. "Infatti, mentre per i cani e i gatti randagi la sterilizzazione è a carico dei Comuni e delle Asl veterinarie - hanno sottolineato i rappresentanti dell'Associazione - per gli animali di proprietà questa è possibile dietro pagamento della prestazione professionale". E' stata anche lanciata una petizione per raccogliere firme per consentire anche alle famiglie disagiate di accedere gratuitamente al servizio. Obiettivo è raggiungere quota 500 mila firme per trasformare la richiesta in proposta di legge. A Orvieto, presso la Sala del Governatore del Palazzo dei Sette, ci si sposta per l'anteprima nazionale dello spot per la televisione contro l'abbandono degli animali, sempre con Rocco Siffredi.