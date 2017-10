Honda e Toyota, la nuova sfida su campo ibrido

C'è aria di sfida al Salone dell'Auto di Ginevra La nuova Prius ha una carrozzeria ispirata al design della concept car Eco-Icon, che vanta un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) pari a 0,25 - è l'auto più aerodinamica sulle nostre strade. Il 90 per cento dei componenti della nuova generazione del sistema Hybrid Synergy Drive è stato riprogettato. I consumi sono stati ridotti del 10 per cento con valori pari a 3,9 litri/100 km nel ciclo combinato, e le emissioni di CO2 sono state ridotte del 14 per cento scendendo a 89 g/km. Il propulsore, ora 1.8 di cilindrata, migliora il punto dolente della precedente versione, i consumi extraurbani, ed è ottimizzato, compatto e leggero. Ed eroga oltre il 20 per cento di potenza in più - fino a 98 CV, che, sommata poi a quella erogata dal motore elettrico, porta il totale disponibile a quota 134 CV. Questi valori si traducono in un tempo appena inferiore ai 10 secondi nello scatto 0-100, circa un secondo in meno rispetto ai rilevamenti cronometrici del modello attuale. Questo nella modalità Power, quando i due motori lavorano all'unisono per assicurare gli spunti più brillanti. In modalità Eco, invece, il gioco di squadra è teso all'abbattimento dei consumi, che scendono a zero quando si utilizza la funzione EV, che in pratica esclude il motore termico e lascia alla sola unità elettrica il compito di muovere la Prius. Ciò per un paio di chilometri - però permette a questa Toyota definirisi orgogliosamente Full Hybrid. Optional, il tetto fotovoltaico che alimenta un innovativo sistema di aria condizionata che funziona anche ad auto spenta. Ora, occhi puntati sulla sfidante. La nuova Honda Insight sarà in vendita dal mese prossimo in Italia. Adesso anche la Honda Insight esiste soltanto in versione ibrida e quindi sarà perfettamente riconoscibile su strada come simbolo ecologico e tecnologico - un'eccellente motivazione all'acquisto (finora appannaggio esclusivo della Prius). La tecnologia Ima (Integrated motor assist) della Honda è più semplice e meno costosa di quella Toyota e la sfidante punta a fare di questa caratteristica la sua arma vincente. Il motore elettrico della Insight ha una potenza di 10 kilowatt e non permette mai di partire da fermo in sola modalità elettrica. La sua funzione è quella di aiutare il motore principale a benzina, 1.3 litri di cilindrata e 65 kW di potenza, a consumare ed emettere il meno possibile senza ricorrere a molti componenti aggiuntivi pesanti o costosi. Le batterie con tecnologia Nichel-idruri metallici arrivano così a pesare soltanto 38 kg, contro i 53 kg della Honda Civic Hybrid, modello ibrido del 2006 che rimane a listino. E la modalità di marcia "solo elettrica" è realizzabile, ma con l'auto già in velocità e dosando con grande attenzione la pressione sul pedale dell'acceleratore. Risultato finale, un consumo sul ciclo di omologazione misto di 4,4 litri di benzina ogni 100 chilometri (quasi 23 chilometri al litro), pari ad emissioni di CO2 di 101 grammi al km e ad emissioni di inquinanti abbondantemente al di sotto dei limiti Euro 5 e probabilmente anche Euro 6. Come per la Civic Hybrid, anche per la Insight la Honda toglie ogni dubbio sull'affidabilità del sistema con una garanzia su tutti i componenti dell'ibrido e sulle batterie di ben otto anni o 160.000 chilometri. Il prezzo di 19.900 euro invece fa diventare la macchina il primo ibrido sul nostro mercato ad infrangere verso il basso la soglia psicologica dei 20.000 euro di listino, che con gli incentivi attuali diventerebbero addirittura 14.900 euro con rottamazione.