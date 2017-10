Honda Jazz Hybrid. La nostra prova su strada

Il traffico cittadino di Milano nell'ora di punta è l'ideale per testare la funzionalità dell'accoppiata motore benzina e motore elettrico: frequenti frenate, rapide accelerazioni e decelerazioni, stop e semafori rossi a pochi metri di distanza l'uno dall'altro. La propulsione è la stessa della Insight: motore i-VTEC da 1,3 litri abbinato a quello elettrico. Questa è Honda Jazz Hybrid . Già dall'accensione il cruscotto della Jazz utilizza un'illuminazione diversa del tachimetro per informare il conducente dell'impatto che il suo stile di guida sta avendo sul consumo di carburante. È la funzione Eco Assist che offre al guidatore un riscontro in tempo reale sull'effetto dell'uso dei freni e dell'acceleratore, sul costo del carburante e sull'impatto ambientale. Ma c'è di più. Grazie al tasto ECON, posto nella parte bassa del cruscotto, a sinistra del volante, è possibile comunicare al sistema di gestione del veicolo di adottare specifiche impostazioni per migliorare il consumo di carburante, con una omogenea apertura del gas, ad esempio, o spegnendo l'aria condizionata quando si è fermi. Il cambio è automatico e una volta messo in Drive, ci si scorda della frizione e si usa solo il piede destro. Risultato: una guida più rilassata. Basta togliere il piede dal freno e l'auto inizia a muoversi. Quando si frena per arrestare il veicolo ad un semaforo rosso o ad un passaggio pedonale, l'auto si spegne. Quindi niente emissioni e zero consumi. La vettura oltre ad un'ottima insonorizzazione, mantiene intatto il notevole spazio all'interno dell'abitacolo. Il pacco batterie è infatti collocato sotto il pianale del bagagliaio, conservando lo spazio normale del baule e consentendo il ripiegamento dei sedili nello stesso modo di quelli delle versioni non ibride: i sedili si ribaltano completamente, fornendo uno spazio pari a 1320 litri fino al tetto. Con soli 104 g/km di CO2 presenta le emissioni più basse di qualunque auto automatica nel segmento B. Il consumo di carburante una volta spento il motore, attestato su circuito cittadino nell'ora di punta, è stato pari a 5,8 l/100 km. Un ottimo risultato.