Hoodia, il cactus che fa dimagrire

"Ho appreso l'uso di Hoodia dai miei avi, esso è il mio cibo, la mia acqua e la mia medicina", Andries Steenkamp, membro e parlamentare della tribù dei Boscimani. Da millenni questo cactus viene usato dai boscimani o San, un popolo che vive nel deserto del Kalahari, tra Sud Africa, Namibia e Botswana) e da altre tribù per ridurre l'appetito; cresce principalmente nel deserto, trovandovi il suo habitat ideale con temperature che arrivano fino a 50º. L'uso tradizionale consolidato di Hoodia da parte dei San permette anche a noi un'assunzione sicura e libera da effetti secondari. Ciò è stato confermato dalle ricerche mediche. I San masticavano fette di questo cactus specialmente durante la caccia per essere indipendenti dai rifornimenti di cibo e acqua. Hoodia permetteva anche di mantenere i livelli di energia necessari. Gli Anikhwe abitanti del settentrione del Botswana, cibano i loro figli con Hoodia per indurre disappetenza, per trattare le reazioni allergiche degli occhi e per curare gravi dolori dello stomaco. Fanno bollire dei pezzi di Hoodia nell'acqua e ne bevono la poltiglia. I Khomani del Nordovest del Sudafrica usano Hoodia per dimagrire. Le tribù San intervistate, compresi gli Xun e i Khwe, che tuttavia non abitano in Sudafrica, riferiscono che Hoodia serviva loro per reprimere la fame - mangiando il cactus due volte al giorno - durante le escursioni di caccia e per mantenere inalterato il livello di energia. Il popolo San, circa 100.000 persone, ora vive in una Bidonville, ma un tempo, quando ancora viveva nel deserto, a contatto con la natura si cibava esclusivamente su prodotti naturali, in particolare del cactus Hoodia allo stato naturale, cioè non lavorato, in un contesto di ottima salute e con effetti secondari i. Le sostanze attive di Hoodia replicano l'effetto che il glucosio ha sulle cellule nervose del cervello, inducendo una sensazione di pienezza anche quando questa in effetti non c'è. Una delle molecole attive di Hoodia individuata da ricercatori inglesi fu chiamata P57. Essa sembra 10.000 volte più efficace del glucosio. L'uso di Hoodia ha ridotto nei soggetti sperimentali (da test eseguiti in Inghilterra) il fabbisogno calorico quotidiano di 1000 calorie. L'assunzione di calorie può dunque essere ridotta del 30 - 40%. Ma attenzione, sempre: una riduzione drastica del peso dovrebbe sempre essere fatta sotto controllo medico. Anna Poletti