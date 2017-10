HOT TUNA, un’amicizia in musica

HOT TUNA, un'amicizia in musica La storia di Jorma Kaukonen e Jack Casady, almeno dall'esterno, sembra davvero una meravigliosa avventura: amici da tutta la vita, insieme e da protagonisti hanno attraversato la stagione della psichedelia e della rivoluzione per ritrovarsi, dopo mezzo secolo, ancora fianco a fianco con lo stesso entusiasmo dei due adolescenti che trascorrevano i pomeriggi provando i pezzi di Buddy Holly in garage. Dopo aver partecipato con i Jefferson Airplane a tutti gli eventi musicali più importanti del nostro tempo, dal festival di Woodstock a quello di Monterey, i due abbandonarono gradualmente l'acid rock per dedicarsi anima e corpo agli Hot Tuna, formazione concepita dapprima come semplice progetto collaterale e che finì per instradarli lungo un percorso più esplicitamente ispirato al blues e spesso acustico, illuminato dai precetti del Rev. Gary Davis e Lightnin' Hopkins. Un viaggio a ritroso che li ha portati a stabilire un contatto sempre più profondo con le radici della musica americana e nel 1998, per poter contribuire più attivamente alla preservazione e rigenerazione delle stesse, li ha convinti a creare il "Peace Fur Ranch" a Pomeroy, Ohio, sorta di santuario della tradizione all'interno del quale tengono corsi di musica e concerti. Un ranch dove "si allevano chitarristi e non animali", volendolo descrivere con le parole di Kaukonen. Prima, durante e dopo, intorno ai loro nomi hanno gravitato quelli di personaggi come Little Anthony and the Imperials, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Grateful Dead, Gov't Mule… e persino il nostrano Angelo Branduardi che, in cerca di sonorità particolarmente sanguigne per il suo "Si può fare" del 1992, invitò Jorma Kaukonen e Zachary Richard a prender parte alle registrazioni. Se a Jorma e Jack va riconosciuta la paternità degli Hot Tuna, dal 1969 a oggi le braccia della famiglia si sono spalancate più volte ad accogliere nuovi membri… e a partire dal 2002 si è unito a loro Barry Mitterhoff, mandolinista tra i più quotati della nuova scena bluegrass, i cui interessi spaziano dalla musica da camera alle tecniche corali brasiliane, dal Western Swing alla tradizione celtica, napoletana ed ebraica. Giusto per capirci, Barry si esibisce regolarmente con gruppi come Margot Leverett and the Klezmer Mountain Boys, ma compone anche colonne sonore per Hollywood e registi come Joel ed Ethan Coen. Questa è la premessa. Volendo stare ai fatti, dico che li incontro a Varese giusto prima che salgano sul palco del Black and Blue Festival, appuntamento conclusivo del breve tour italiano. E aggiungo che è una grande emozione. MB: Nel 1959 avete formato la vostra prima band, The Triumphs, e da allora non vi siete separati più… la vostra storia sembra il ritratto di una meravigliosa amicizia lunga una vita, i nomi di Jorma Kaukonen e Jack Casady sono praticamente una cosa sola! JC: Durante la nostra carriera ci siamo dedicati anche a progetti individuali e, chissà, forse questo ha contribuito a mantenere "fresco" il rapporto! Recentemente Jorma ha pubblicato una serie di album solisti, l'ultimo dei quali risponde al titolo… (guarda Jorma) JK: "River of Time". JC: Per quale etichetta? JK: Per la Red House Records (ride). JC: Grazie. E nel 2003 anch'io ne ho inciso uno intitolato "Dream Factor", il primo. Stesso dicasi per l'eclettico Barry Mitterhoff qui con noi in tour, che ha collaborato e registrato con una serie infinita di artisti della scena bluegrass ma anche classica e klezmer. Penso che a legare Jorma e me agli Hot Tuna sia stata la possibilità concessaci da questa formazione di esibirci nel mondo in così tanti posti diversi mantenendo intatta la consistenza del nostro amore per la musica. MB: Jorma, se torniamo indietro al 1964 ti troviamo al fianco di Janis Joplin… come documentato dal bootleg "Typewriter Tape". JK: Vero. Non è che abbiamo suonato insieme a lungo, e certo è curioso che dopo così tanti anni qualcosa di casuale come quella registrazione abbia assunto una tale importanza. Eravamo a casa e stavamo preparandoci per lo show… con Margareta, la mia prima moglie, che batteva una lettera alla macchina da scrivere. Comunque sia, la buona notizia è che esiste… altrimenti come avresti potuto ascoltarla (ride)? Janis era fantastica, davvero fantastica. Sono stato fortunato a suonare con lei. Era una donna diretta, veniva dal Texas ed era diversa da qualunque persona da me incontrata sino a quel giorno… se qualcosa di te non le andava a genio, eri il primo a saperlo. Immediatamente (sorride)! Con questo non intendo dire che fosse cattiva, non lo era affatto… lei era molto forte, semplicemente, e le proprie opinioni non amava tenerle per sé. Janis è stata una delle più grandi cantanti di tutti i tempi. MB: Jack, il tuo stile al basso è stupefacente e ti va riconosciuto il merito di essere stato tra i primi a portarlo fuori dalla sezione ritmica all'interno della quale era tradizionalmente confinato. In più, è accreditato in una delle più belle e famose canzoni della storia del rock: "Voodoo Child", di Jimi Hendrix, nella versione contenuta in "Electric Ladyland" del '68… JC: C'è un elemento di cui bisogna tener conto, ovvero l'attitudine dei musicisti a ritrovarsi e suonare insieme, di tanto in tanto. Stiamo parlando di altri tempi e, non esistendo attrezzature come il registratore digitale che hai davanti a te, veniva naturale farlo in uno studio. Quell'evento specifico è stato assolutamente fortuito e reso possibile da una serie di coincidenze: i Jefferson Airplane erano a New York e dopo il nostro show - televisivo, credo - andammo a sentire Steve Winwood e la sua nuova band, i Traffic, anche loro in città. Jimi Hendrix si prese una pausa dalle sue registrazioni, c'incontrammo tutti quanti e tornammo in studio con l'idea di passare un po' di buon tempo. Verso le 7:30 del mattino Jimi disse «Suoniamo un blues insieme!». Niente di più. Non credo ci fosse l'intenzione di includere il pezzo nell'album, ma dopo un paio di settimane ricevetti una telefonata, mi chiesero il permesso di farlo e risposi «Certo!». Molte cose capitano semplicemente perché è divertente farle. MB: Che ricordo hai di quelle sessioni? JC: Ricordo ogni singolo minuto di quella giornata (ride)! Ci siamo divertiti, siamo andati avanti per tutta la notte… eravamo giovani e potevamo reggere! Conoscevo Jimi e Mitch Mitchell, per via del fatto che Bill Graham era il nostro manager a San Francisco, era un buon amico con cui avevo suonato spesso. Tra i musicisti che gravitavano intorno al Fillmore era normale si venissero a creare rapporti personali, specialmente in occasione di festival o sistemazioni comuni. MB: Gli anni '60 hanno diffuso la stagione psichedelica da costa a costa, stimolando gli artisti all'esplorazione delle nuove frontiere. Stiamo parlando di un periodo tanto significativo per la creatività da essere forse irripetibile e di cui i Jefferson Airplane furono una delle band più rappresentative. Come ci si sentiva a stare al centro di tutto quel fermento? JK: Be', è ovvio che finché sei nel bel mezzo di qualcosa non ne hai la stessa percezione di quando ti trovi a ripensarci, ma certo è stato molto eccitante. Ora come ora però non saprei dire quanto sia stato creato di davvero nuovo, ad eccezione dei lunghi assoli che oggi associamo alle jam bands di allora: quelle cose per i jazzisti saranno anche state la norma, ma registrarle era una novità. Diciamo che se vogliamo considerare gli anni '50 di Eisenhower in bianco e nero, col decennio successivo arrivò il colore. Fu un periodo davvero più felice e libero. Per quanto concerne la creatività… sino a quel momento se avevi il tuo materiale ed entravi in contatto con una casa discografica, prima di cominciare a fare sul serio ti veniva detto cosa suonare. Non è stato così per noi e molti dei nostri contemporanei, quando si è trattato di registrare abbiamo fatto davvero ciò che volevamo. Prima un artista poteva anche andarsene in giro con una propria band, ma se metteva piede in uno studio ne trovava lì pronta una diversa ad aspettarlo. Il sistema cambiò completamente, insomma. È abbastanza interessante che, parlando del country, ad abbattere quella barriera sia stato Merle Haggard, tra i primi a incidere con la sua formazione e non con la gente di Nashville. Lo stesso avrebbero fatto i musicisti rock. MB: La musica oggi sembra essere molto più omologata rispetto ad allora, secondo voi qual è la ragione? JK: Siamo tutti in attesa della prossima Grande Cosa e, se solo sapessi immaginarla, sarei io a farla. Più che rock 'n' roll contemporaneo ascolto bluegrass e cose simili… ma non assistiamo a una vera svolta da molto tempo, ormai. Credo si tratti solo di una questione commerciale legata al business... però prima o poi qualcosa accadrà, e spero di esserne parte. MB: Avete partecipato ai più importanti eventi musicali della nostra storia: Monterey, Woodstock… qualcosa andò storto ad Altamont, Marty Balin fu colpito sul palco e credo che il documentario "Gimme Shelter" sia il più inquietante che mi sia mai capitato di vedere. Vi va di parlare di quei giorni? JC: La causa del disastro che oggi Altamont rappresenta fu una cattiva organizzazione. I giornalisti poi si son dati un gran daffare a contrapporre la positività di Woodstock alla negatività di Altamont, con il solo risultato di conferire a quel concerto più rilevanza di quanta ne avrebbe meritata. Se oggi è una sorta di simbolo è anche grazie al loro lavoro, forse dovremmo semplicemente dimenticarcene. Riguardo i fatti in sé, la sede fu cambiata all'ultimo momento… il resto della storia lo conoscono tutti. Ed è davvero così che andò. JK: C'erano diverse band importanti, ma l'attrazione principale erano i Rolling Stones e il loro nome ha un enorme impatto mediatico… dubito che in loro assenza la tragedia avrebbe assunto una tale importanza. Non intendo negarne la gravità, ma se oggi ce ne ricordiamo è perché la si associa agli Stones. In occasione di un concerto degli Who a Cincinnati morirono 11 ragazzi per il crollo di una tribuna… ma non se ne parlò a lungo. MB: Lo chiedo perché fa una certa impressione vedere i Jefferson completamente circondati da quella gente armata di bastoni… JK: E pensa che io e Jack non abbiamo mai smesso di suonare (ride)! MB: I rivoluzionari di ieri sono la classe dirigente di oggi… e abbiamo un movimento no-global in continua crescita. Vedete qualche similitudine? JK: Questa è la vita, no? Jack una volta disse: «Più invecchi e più diventi conservatore, perché hai più cose da conservare.». Non sarà sempre vero, ma trovo che sia un'affermazione molto profonda. Diciamo che stiamo aspettando la nuova onda, e che qualcosa accadrà. JC: L'interazione con internet e la comunicazione determina cambiamenti a livello globale che tutti sono in grado di osservare dall'esterno, e ora hanno un loro ruolo persino i popoli di nazioni i cui confini prima erano particolarmente chiusi. L'informazione è davvero la chiave. A volte è cattiva informazione o addirittura disinformazione… ma scorre come un fiume, vedremo se ci ritroveremo in balia delle rapide o se sarà in grado di elevare la nostra società a un luogo migliore in cui vivere. MB: Che mi dite dell'esperienza del "Fur Peace Ranch" a Pomeroy, Ohio? Nel cuore delle colline degli Appalachi avete costruito un riferimento per tutti i musicisti e gli appassionati di musica roots! JC: Quello è il Nirvana! JK: È un Paradiso. Abbiamo questo ranch nella parte sud-orientale dell'Ohio, con una piccola scuola di musica aperta da marzo a novembre dove cerchiamo di preservare e rendere accessibile la musica tradizionale tenendo seminari di banjo, chitarra, basso e altro. La fattoria è completamente isolata dalle altre, quindi una volta là non puoi fare altro che suonare… in questi tempi di stress è un buon posto in cui scrollarsi di dosso il resto del mondo! MB: "Live at New Orleans House" e "Uncle Sam Blues": qualcuno non sarebbe disposto a scommettere sul titolo… ma tutti ricordano la "canzone col bicchiere che vola"! Nei vostri dischi, e mi riferisco ai live come alle registrazioni in studio, avete la capacità di catturare quella particolare spontaneità che si tende ad associare alla musica roots. JC: Ci proviamo, a noi è così che piace. E Barry, quando si è unito a noi 7 anni fa, ha portato con sé molto materiale che è finito nel repertorio degli Hot Tuna. Il pubblico ama vedere quel tipo d'onestà su un palco, e lo trova guardandoci interagire eseguendo le canzoni in modo forse un po' diverso ogni sera, ma sempre rispettoso dello spirito originario. JK: C'è qualcosa di eccitante nella musica dal vivo e ogni volta che ti trovi in studio riprodurre quella sensazione è una sfida… a volte il risultato è soddisfacente, altre meno. In "Blue Country Heart" il produttore non ha voluto alcun rimaneggiamento, suonavamo separati e nemmeno ci siamo incontrati, ma quei ragazzi sapevano il fatto loro. MB: Che mi dici di "River of Time", il nuovo album? Sei spalleggiato da una formazione davvero notevole, Levon Helm in testa. JK: "River of Time" è prodotto da Larry Campbell, un musicista brillante e il tipo d'uomo che, con chiunque si trovi a lavorare, sa sempre esattamente cosa fare. Abbiamo avuto bisogno di alcune sovraincisioni, ma perlopiù siamo andati in presa diretta… abbiamo cercando di mantenere quella sensazione "live" che è l'essenza stessa dell'album. Prendi Levon: è arrivato, si è seduto, ha fatto quel che doveva fare e… buona alla prima! Solo lavorando con le persone giuste puoi ottenere la giusta alchimia, qualcosa di magico altrimenti impensabile. Varese, 25 luglio 2009 ©Massimo Baraldi www.massimobaraldi.it