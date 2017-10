I cavalli per la riabilitazione

Dalla psicoterapia alla riabilitazione fisica, il cavallo è il fulcro attorno cui gravita la quasi totalità del successo della terapia. E' chiaro, quindi, che anche le caratteristiche dell'animale si adeguano al tipo e grado di invalidità del paziente. Tempo addietro, fu realizzata una ricerca in cinque diversi centri ippici italiani, da cui si tentò di trarre un disegno preciso dell'animale-tipo. Il cavallo medio, soprattutto per quanto riguarda la Riabilitazione Equestre e l'Ippoterapia, è tendenzialmente mosomorfo ( un giusto equilibrio tra massa del tronco ed arti), con un'altezza al garrese di 157 cm e un dislivello con il dorso di circa 9 cm . Il torace ha una notevole circonferenza rispetto all'altezza dello stesso , mentre l'incollatura (misura che comprende testa e collo di un cavallo sino al petto) è di medie dimensioni. Ovviamente, non è così matematico trovare questo tipo nei vari centri, per cui i cavalli sono stati suddivisi in tre principali gruppi:

Dolicomorfi, generalmente, cavalli che erano stati impiegati nel salto a ostacoli quindi con muscoli molto sviluppati, che, però, sono soggetti tendenzialmente alti, per cui poco adatti all'ippoterapia, mentre sono idonei alle fasi più avanzate della cura;

Mesomorfi, presentano una minore circonferenza toracica che consente al cavaliere di mantenere una posizione di maggior equilibrio in sella;

Brachimorfi, più giovani dei precedenti (11 anni, contro i 14-25 degli altri), più bassi (144cm al garrese contro i 160 -165).

Daniela Bellon

Vice-presidente dell'Associazione Gaia