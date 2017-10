I cicli vitali del cambiamento

Ogni manifestazione della vita, i suoi cicli vitali, sia a livello degli avvenimenti universali che nel mondo umano, non è fissità, bensì dinamismo, movimento vitale: come le onde del mare, che seguono le maree, come le chiome degli alberi che si muovono, crescono e si riducono seguendo il ritmo del tempo e delle stagioni, come tutte le cellule del nostro corpo, che si rinnovano continuamente, come i nostri capelli, che cadono e ricrescono seguendo il ritmo pulsante dell'esistenza. Nell'antichissimo testo cinese dell'I Ching, il Libro dei mutamenti, conosciuto in tutto l'Oriente come il "libro saggio" per eccellenza, il tema chiave che ci insegna a dare un senso all'esistenza è proprio la mutazione. La stessa parola cinese Tao, il suo senso esatto è cammino, via, regolata e governata dall'alternanza e dalla complementarietà dei principi dello yin e dello yang, polo negativo e polo positivo, vuoto e pieno, buio e luce, declino e crescita. "Quando il sole se ne va viene la luna - si legge in un esagramma - quando la luna se ne va se ne viene il sole... contrazioni e dilatazioni si influenzano a vicenda e così nasce il propizio". L'alternanza mobile delle righe spezzate e delle righe intere degli esagrammi dell'I Ching ci insegna infatti che "dopo un tempo di decadimento viene il tempo del volgimento", che ogni caduta genera nuova vita, come il seme di grano che si immerge nella terra. Riconoscere l'armonia di questo moto vitale e inserirvisi, permette di guardare agli eventi del proprio quotidiano non solo nei termini contrapposti di buono o cattivo, attrazione o rifiuto, bene o male, ma di leggervi che nel fondo del mutamento, della trasformazione, nella continua evoluzione, si trova il principio d'ordine dell'esistenza, perché "serpeggiante è la via". Questo ci aiuta poco a poco a raggiungere "il centro della polarità", "osservando" nella nostra vita, senza un'eccessiva identificazione, i poli che pulsano, vivendoli in modo fluido, aperto, trovando la serenità nell'accettazione. Come è scritto nel segno "Il ritorno" dell' I Ching: "Quando quello che sta sopra è completamente spezzato esso ritorna da sotto...Vi è movimento naturale, generato spontaneamente, cose vecchie vengono eliminate, cose nuove introdotte, e tutto corrisponde al tempo, senza per questo generare alcun danno... Non c'è quindi mai bisogno di agire con precipitazione. Tutto viene da sé non appena il suo momento è giunto. Questo è il senso di cielo e terra". Maria Teresa Lucheroni