I cinque elementi dell’ayurveda

Tutti i fenomeni che si manifestano sulla terra, dal più inconsistente e sottile al più materiale, sono il risultato di un'interazione di frequenze e vibrazioni diverse. I medici dell'antica India collocavano le vibrazioni in un sistema di cinque elementi, considerati i principi fondanti della vita ed espressione concreta e materiale dell'energia cosmica, che nell'universo si manifesta come un insieme di frequenze costanti e diffuse. Akasha, o etere, è il più impalpabile dei cinque, quello che evolve per primo, dando origine all'aria, la quale si trasforma in fuoco, che a sua volta diventa acqua e dalla quale emerge poi la terra. Tutti e cinque contribuiscono alla costituzione del corpo umano, lo mantengono in vita e sono anche responsabili di tutte le sue funzioni intellettuali e psicologiche. Nel corpo, per essere più precisi, i cinque elementi si manifestano in tre diverse miscele, note come i tre dosha: la combinazione di akasha e aria, produce il dosha vata; aria e fuoco creano pitta; acqua e terra danno vita a kapha. Il tipo vata base, rifugge il freddo, ha la pelle secca, il corpo sottile. Ha una mente vivace e ama i piaceri del sesso. Pitta è nervoso, affidabile, amante dei climi freddi, moderatamente propenso al sesso. Kapha è di corporatura robusta, ha una mente equilibrata ed è un amante appassionato. Negli individui è comunque raro che prevalga uno solo dei dosha, mentre più frequenti sono le miscele dei tre, che danno così origine a sette categorie tipologiche.