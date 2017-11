I creativi culturali. Persone nuove e nuove idee per un mondo migliore

Le persone preoccupate per i cambiamenti climatici, l'inquinamento, la conflittualità e l'ingiustizia sociale sono veramente un'esigua minoranza, come si tende a credere, o costituiscono un gruppo rilevante, se non addirittura una maggioranza? A partire dal 2000 sono state svolte specifiche ricerche sociologiche in Usa, Italia, Francia, Giappone. Secondo i dati, in realtà, tali persone sono tra il 60% e l'80% dell'intera popolazione. E più di un terzo di esse si impegna in modo particolarmente coerente meritando l'appellativo di, creativi culturali, cioè "creatori attivi di una nuova cultura".

I creativi culturali e i loro interessi

Un gruppo di persone controcorrente

Dobbiamo cambiare per sopravvivere su questo pianeta. Cambiare in meglio