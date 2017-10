Minerali di pura energia

Molti associano iil termine minerali ai soli metalli rari e alle sole pietre preziose. In realtà un minerale è un qualunque solido inorganico naturale costituito da un insieme finito di identiche molecole aggregate fra loro secondo geometrie ordinate e periodiche. La natura non è statica, ma altamente dinamica. Quello che vediamo a livello macroscopico non è quello che vediamo a livello microscopico, anzi che magari non potremmo mai vedere. Per vedere una particella o una piccola molecola dobbiamo poter utilizzare strumenti dedicati. La materia è quindi dinamica e vuota, immaginatevi il nucleo di un atomo grande coma un pallone da calcio e ponetelo al centro di un campo di calcio, immaginatevi ora l?elettrone che orbita intorno al nucleo grande come una pallina da ping pong e ponetelo sulla linea della porta; oppure se il sole, nel nostro sistema solare, fosse il nucleo di un atomo, gli elettroni vi ruoterebbero intorno ad un distanza ma ggiore di quella del pianeta Plutone, il pianeta più esterno del Sistema Solare. Questo vi da la percezione della non pienezza della materia. La materia, come lo spazio, è veramente vuota? La risposta è senz?altro No. Questa ?non pienezza? è riempita dai campi delle forze e dalle particelle che trasmettono tali forze. Quindi tutta la materia emette energia, i cristalli non sfuggono a questa legge; gli atomi e le molecole bloccati nel reticolo cristallino vibrano e vibrando emettono energia, nel senso che creano mini campi elettromagnetici. Tali campi elettromagnetici interagirono con la materia circostante. Allora, se un cristallo, o meglio, un reticolo cristallino oscilla ed emette un campo elettromagnetico, questo campo reagirà ed influenzerà il campo elettromagnetico prodotto biologicamente dalle nostre cellule. Tutte le attività del nostro corpo sono prodotte da interazioni elettromagnetiche (comprese le salinazioni, i battiti cardiaci, migrazioni ioniche, etc.). Gli organismi animali hanno sviluppato sensibilità notevolissime per le onde elettromagnetiche. Ogni cristallo vibra e vibra ad una frequenza particolare producendo un particolare campo elettromagnetico e quindi una particolare energia. Questa energia è funzione della struttura chimica del cristallo, cioè dei suoi componenti. Nota quindi la composizione del cristallo, e di conseguenza la sua energia vibrazionale (la sua energia, il campo elettromagnetico), possiamo interagire con il campo emesso biologicamente dall?organismo. Assodato che i cristalli hanno una specifica energia, se ne deduce che individuando il cristallo giusto, questo possa in qualche modo correggere la vibrazione disarmonica del corpo ammalato, e per "risonanza" (o attraverso gli effetti del campo elettromagnetico) aiutarlo nella guarigione. Il cristallo, di per sé, non è la fonte della giusta frequenza, ma è solo un eme ttitore stabile, che con la sua presenza fornisce il "La" al mutevole campo biologico, proprio come usiamo un diapason per accordare uno strumento. Il problema è quello di individuare il cristallo giusto per quella determinata personalità (funzione armonizzante) o quel determinato disturbo (funzione curativa). Stefano Gorla Scarica il documento integrale: Stefano Gorla, Cristalloterapia, pdf 2005