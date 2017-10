I cristalli che curano i disturbi primaverili

Dopo il letargo invernale la vita torna a palpitare. Sotto la terra e in ognuno di noi, e spesso si risvegliano alcuni disturbi. L'organo la cui funzionalità va salvaguardata è il fegato in quanto depositario delle reazioni di difesa del sistema immunitario, ma anche di emozioni ad esso legate, quali coraggio, volontà determinazione o rabbia, ira. Conservare la libera e fluida circolazione dell'energia del fegato protegge dal ristagno e dalla compressione delle emozioni che, se congestionate sfociano e si manifestano in scoppi di collera. I cristalli, come condensatori e trasduttori di energie sottili possono intervenire in un processo di armonizzazione di squilibri energetici e di conseguenza fisici, agendo sulla funzionalità dell'organo interessato. Tra i tanti generi esistenti in natura, in questa sede ne vengono segnalati tre: