I cristalli della salute

Addentrandosi nell'argomento si scoprono usi e costumi che fanno riflettere. Gli Egiziani nel costruire le piramidi si ispirarono ai cristalli e pare che sull'apice di ognuna ne collocassero uno di dimensioni enormi. Tra i Greci e i Romani era comune portare le pietre a contatto col corpo perché si credeva che lo proteggessero e dessero salute (talismani). I Maya e gli Indiani d'America facevano un uso più prettamente medico di pietre e cristalli, sia per diagnosticare la malattia, sia per curarla. Per quanto strano possa sembrare, anche nella nostra cultura si usano alcuni minerali per curare le malattie: l'allume di rocca si usa come coagulante, il sapone allo zolfo è indicato nel trattamento dell'acne, il ferro si prescrive nelle anemie, il mercurocromo come disinfettante, ..e anche nelle culture di altri continenti si trova spesso l'uso dei minerali a scopo curativo. I cristalli e le pietre semi preziose sono usate in tutto il Brasile non solo come talismani, ma anche per proteggere la salute. Acquamarina. Trasmette calma ed è eccellente per meditare; è un ricostituente del fegato, dei reni, della milza e della tiroide. Allontana le paure e le fobie. Agata. Ricostituente psicofisica, infonde coraggio. Agata rossa. Combatte l'anemia; è un coadiuvante nei casi di impotenza e sterilità. Ametista. E' la pietra dell'anima; protegge la casa con la sua energia positiva, favorisce la meditazione, rinforza il sistema immunitario, cura il mal di testa, l'ansia e la tensione dando armonia e favorendo la capacità di essere umili. Azzurrite. Antianemico, favorisce la circolazione del sangue. Agisce sulla psiche sgombrando la mente e l'anima da idee che si sono fissate da molto tempo. Crisocolla. E' usata soprattutto dalla donna, perché potenzia le qualità femminili; dà equilibrio emotivo; cura i reumatismi, l'ulcera dello stomaco e i disturbi della digestione; migliora la funzione respiratoria ed equilibra la tiroide. Cristallo di Rocca. Difende dalle energie negative, combatte la timidezza e favorisce la meditazione. Ematite. Dà forza, vitalità e senso di protezione, favorendo la volontà, il coraggio e l'ottimismo. E' antianemico e disintossica il sangue. Granato. Dà equilibrio psicofisico e armonia interiore. E' la pietra dell'amore più profondo. Favorisce la circolazione del sangue. Onice. Riduce lo stress e favorisce la capacità di autocontrollo e aiuta, nei casi di separazione, a superare le difficoltà del momento. Pirite. Ana l'ansietà, le frustrazioni e la depressione; favorisce la razionalità della mente, agisce positivamente sul sistema circolatorio. Quarzo Rosa. E' la pietra dell'amore. Trasmette calma e combatte il dolore delle delusioni amorose; aumenta la fiducia in se stessi e la capacità di perdonare; cura lo squilibrio sessuale su base emotiva. Sodalità. Tranquillizza lo spirito e aiuta nei momenti in cui bisogna prendere delle decisioni. Allontana le paure immotivate e il senso di colpa. Tormalina. Combatte l'energia negativa, la paura e la sofferenza interiore. Favorisce un sonno tranquillo. Migliora la capacità di intuire. Aldo Lo Curto