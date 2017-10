I cristalli e lo yoga, flusso energetico in equilibrio

Intimamente legato all'Ayurveda, l'antica medicina indiana che si basa sul riequilibrio delle tre forze o elementi costitutivi della materia vivente, lo Yoga si propone di mantenere in equilibrio il flusso energetico dei chakras, i centri di metabolizzazione dell'energia presenti nel corpo umano, fisico ed eterico, nei quali si realizza la compenetrazione tra mondo fisico e mondo spirituale. La meditazione su tali centri - che corrispondono a precise parti del corpo oltre che a funzioni fisiche e psichiche determinate - effettuata con i cristalli, aiuta la presa di coscienza di tali funzioni promuovendone il naturale riequilibrio. Le vibrazioni energetiche dei cristalli, particolarmente potenti e armonizzanti rispetto a quelle di altre pietre o altri elementi della natura, agiscono per risonanza su quelle dei chakras, svolgendo una vera e propria azione di riequilibrio terapeutico, utile anche nel sostegno di malattie fisiche e organiche. L'abbinamento fra centri energetici e cristalli non deve necessariamente riferirsi ai rispettivi colori: è vero che ogni centro è caratterizzato da vibrazioni specifiche di un dato colore e che la sua funzione ne viene stimolata ed enfatizzata; l'effetto cromoterapeutico delle gemme è importante ma non è l'unico che esplica funzione curativa. Il chakra del cuore ad esempio, che risuona alle vibrazioni del verde, è molto sensibile anche al rosa. Ogni centro sviluppa infatti una particolare risposta energetica a diversi tipi di gemme o cristalli, che vanno scelte con cura e competenza. Muladhara : chakra della base (bacino e perineo) - quarzo giallo, magnetite, rubino, granato Svadhishtana: chakra del ventre (organi genitali, reni, ecc.) - calcite arancione, corallo Manipura: chakra del plesso solare (apparato digerente) - tormatina rubellite, ambra, topazio Anahata: chakra del cuore (cuore, polmoni, timo) - malachite, smeraldo, tormalina Vishuddha: chakra della gola (tiroide) - acquamarina, turchese Ajna: chakra del terzo occhio (ipofisi) - ametista, quarzo Sahasrara: chakra del capo (epifisi) - cristallo di rocca, quarzo ialino, ametista, diamante Loredana Filippi