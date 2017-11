I cristalli elestiali

I cristalli elestiali sono dei quarzi caratterizzati dall'assenza di fenditure, presupposto che permette alla luce di riflettersi su tutta la superficie, rendendoli splendenti. Sono particolarmente utili quando abbiamo bisogno di prendere il giusto distacco da situazioni dolorose, da emozioni difficili da sopportare, come la perdita di una persona cara, del proprio lavoro oppure quando la paura di non farcela blocca le nostre energie interiori. Per entrare in contatto con il cristallo elestiale, in sintonia con le sue vibrazioni, è bene eseguire degli esercizi di rilassamento e collocare il cristallo in corrispondenza del chakra della corona: questa posizione ci aiuterà a chiarire i pensieri più confusi, attivando la nostra intuizione ed eliminando le emozioni che influiscono negativamente su di noi. I cristalli elestiali vengono altresì impiegati nelle sedute di recupero di tossicodipendenti, per la loro capacità di rafforzare la volontà, di donare energia e di potenziare la capacità di guarigione insita in ciascun individuo. Possono quindi essere di aiuto contro ogni forma di dipendenza, come quella da fumo, da cibo, da alcol, per le quali si consiglia una meditazione da eseguire sdraiati, con il cristallo nella mano destra, durante la quale, con l'aiuto della respirazione, visualizzare l'energia proveniente dalla terra potenziata dal cristallo stesso, che si diffonde in tutto il corpo. Tra le dipendenze dannose dalle quali allontanarci c'è naturalmente anche il denaro, ed è per questo che viene raccomandata alle persone avare e meschine, sulle quali le "pietre del distacco" possono rimuovere l'esagerato senso del possesso. Anna Paioncini