I danni da smog non sono uguali per tutti

Lo denuncia l'Associazione medici per l'ambiente (Isde) rivelando che le soglie di tollerabilità allo smog sono tarate sugli adulti sani e non tengono conto di fasce più deboli della popolazione, bambini e anziani. Questo il tema dibattuto durante il Secondo Congresso nazionale della Rete italiana per la salute dei bambini e dell'ambiente, dedicato a ''Morbosita' e mortalità evitabili nei bambini: il ruolo della prevenzione primaria''. ''Da alcuni anni - spiega Roberto Romizi, presidente dell'Isde Italia - portiamo avanti la nostra campagna 'in difesa del diritto del bambino a non essere inquinato'. I bimbi, infatti, sono più soggetti ai danni da smog, quindi, se prendiamo i bambini come punto di riferimento, per le strategie di prevenzione proteggiamo sicuramente meglio tutti''. Ciò vuol dire cambiare le normative e la mentalità. ''Abbiamo individuato una serie di aree tematiche - continua Romizi - come fumo, incidenti stradali, alimentazione, inquinamento, per portare avanti proposte di legge specifiche che abbiano come punto di riferimento i bambini''.