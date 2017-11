I lavori di giugno

Il solstizio d'estate La luna del solstizio d'estate (21 giugno), insieme alle due lunazioni degli equinozi e a quella del solstizio d'inverno è una delle quattro più importanti dell'anno. In questo periodo l'influsso della luna si manifesta in maniera particolarmente dirompente sulla circolazione della linfa, scuotendo definitivamente il mondo vegetale dal tepore primaverile. Soprattutto nel periodo che va dalla luna nuova al primo quarto, l'attrazione esercitata dal nostro satellite sulle piante è talmente intensa da far trasudare di linfa i tronchi e gli steli di numerosi vegetali. D'altra parte, in questo periodo si raccoglie la resina migliore dal pino, la sughera costituisce lo strato di scorza più spesso, le spighe dei cereali inturgidiscono a vista d'occhio e le rose accelerano la loro fioritura, per poi appassire per prime. L'influsso lunare rimane stabile per quasi tutto il mese, ma è soprattutto nei quattro giorni che seguono la luna piena, che risultano particolarmente favoriti gli interventi in giardino e nell'orto.