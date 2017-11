I lavori di luglio

Nell'antico Giappone, questa lunazione veniva chiamata della "Luna d'oro" a causa della dominanza del colore giallo della vegetazione, causato dall'arsura estiva, ma anche per l'abbondanza delle messi che in questo periodo raggiungono il culmine della stagione. I giorni compresi tra la luna nuova è il primo quarto, sono i più favorevoli per raccogliere, mietere ed estirpare le erbacce. Ma in generale è un momento favorevole per tutti i lavori, almeno fino alla luna piena, quando a causa dell'influenza della luna sui flussi linfatici, è consigliabile operare con precauzione, soprattutto sulle piante da fiore. NEL FRUTTETO NELL'ORTO Mimmo Tringale Direttore del mensile Aam Terra Nuova