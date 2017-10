I limiti del modello “uomo macchina”

Il corpo umano è stato spesso paragonato ad una macchina, dimenticando che in realtà molte macchine sono state ideate e realizzate ispirandosi al funzionamento perfetto del nostro organismo. Un filtro è come un fegato, il carburatore è come uno stomaco, il computer è come un cervello e non viceversa. Prima di tutto è necessario smitizzare questo luogo comune che nel paragonarci a qualche cosa di incredibilmente imperfetto e rudimentale come una macchina, rende decisamente poco onore alla complessità e precisione di ciò che siamo. Eppure è proprio stato questo il modello meccanicistico su cui è stata impostata tutta la medicina ufficiale, una scienza ormai sempre più specialistica, sempre più dipendente da esami e analisi, sempre più persa nei suoi tentativi di intervenire sui sintomi in modo chimico e meccanico. I risultati odierni non sono proprio quelli che ci si aspettava anche solo poche decine anni fa quando, nel pieno dell'entusiasmo per le applicazioni nel campo della chimica farmaceutica delle scoperte di Fleming e compagni, si pensava di poter controllare la salute, grazie alla produzione dei medicinali su larga scala. Ad essere sbagliata oggi forse non è tanto la medicina quanto il modello a cui si rivolge: l'"uomo macchina", ridotto ad un aggregato di sistemi di organi. I limiti di questo modello sono sempre più evidenti. In una società sempre più tecnologizzata, con apparecchiature sempre più specializzate, sostanze chimiche sempre più elaborate e dall'azione mirata, la salute continua a porre seri problemi. Quando si scopre come curare una malattia, ne insorge un'altra. Siamo finiti in un vicolo cieco, perché tanto più ci specializziamo, credendo di diventare efficaci, tanto più perdiamo di vista l'insieme dell'individuo che deve reagire alla cura. Si va dal medico per farsi prescrivere analisi o medicine, senza prendere il tempo per affrontare con lui in un colloquio serio sui malesseri, che e non gli si parla col medico non si parla più, non c'è tempo, oppure non c'è voglia, da entrambe le parti, oppure non c'è più la consapevolezza di quanto sia importante anche il contatto umano, di quanti e quali altri fattori entrino in gioco nel processo di perdita e recupero della salute.