I livelli di pratica del judo

Quello successivo (rentai-ho) vuole essere educazione fisica intesa come "essere sani per essere utili". Questo judo medio apprezza l'esperienza del combattimento che è affrontata nel judo inferiore, ma la utilizza contro le negatività della vita, piuttosto che contro un avversario in carne e ossa. Doti come: iniziativa e intraprendenza, prudenza e razionalità, serietà, costanza e concentrazione, solerzia, autocontrollo, sobrietà e temperanza, che un tempo caratterizzavano il guerriero nobile, hanno valore anche nella nostra quotidianità. Bisogna considerare che il guerriero del passato si preparava alla battaglia senza fare previsioni su una serena vecchiaia. Per fare un esempio, a vent'anni si allenava senza pensare che certe prassi potevano causargli l'artrosi, perché l'obiettivo impellente era di raggiungere i ventuno. Oggi il giovane che pratica per diporto non deve dimenticare che il suo impegno sarà nel lavoro, in famiglia e nelle relazioni sociali, quindi deve scartare tutto quello che potrebbe arrecare una menomazione al suo fisico. Osservate come la motivazione agonistica spinga i giovani al doping nella completa ignoranza del rispetto del corpo. Questo stadio culturale è analogo al judo inferiore. Infine, il livello più elevato di judo prende il nome di suishin-ho e può essere affrontato da persone adulte sotto la guida di un maestro. Consiste nel realizzare il principio morale del judo, nel viverlo, nel testimoniarlo. Questa visione del judo è riportata in Judo Kyohon (I Fondamenti del judo) che è una raccolta di articoli scritti da Jigoro Kano tra il 1915 e il '35, ad uso di judoisti e di professori e poliziotti che basavano sul judo la loro professione. Ma il judo si è diffuso in Occidente come lo sport nazionale giapponese (con la complicità del governo nipponico che, dopo la guerra, voleva presentare al mondo un'immagine diversa del Giappone). Questo libro di Jigoro Kano è stato nascosto e ignorato e oggi si può leggere solo in lingua italiana (non solo non l'hanno pubblicato all'estero, ma è introvabile anche in Giappone!) per la cocciutaggine di un vecchio judoista che l'ha fatto tradurre. Cesare Barioli Insegnante di judo Yudansha-Kai (Collegio delle Cinture Nere), Milano