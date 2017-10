I manager avranno l’ auto ibrida

I manager avranno l' auto ibrida . Se ne sono accorti gli organizzatori di Arval, società che gestisce le flotte auto di mezza Europa e che da oggi, con il progetto "Ecopolis Fleet", rilancia il noleggio a lungo termine, privilegiando e promuovendo però, l'utilizzo di auto più eco, con alimentazione bi-fuel e a basso consumo energetico.

I veicoli commerciali sono responsabili del 50 per cento delle emissioni inquinanti atmosferiche e, in questo senso, il noleggio a lungo termine può fare molto per portare benefici tangibili alla collettività.

Molto spesso infatti è l'obsolescenza dei veicoli che aumenta la loro capacità di inquinare; iveicoli in noleggio a lungo termine, invece, sono ?giovani? (la durata media di un contratto di noleggio a lungo termine è di 3 anni) e pertanto per la maggior parte anche ?tecnologicamente? eco-compatibili e in perfetta manutenzione (la manutenzione è uno dei plus del servizio).

Di conseguenza le auto sono generalmente più moderne rispetto alla media di quelle private, e quindi, a parità di chilometri percorsi, hanno consumi inferiori ed un impatto ambientale più ridotto.

presenta gli Ecopolis Mobility Point, una rete di officine selezionate, che lavora e pensa "sostenibile": punti logistici prioritari per la manutenzione dei veicoli dell'Ecopolis Fleet, che si differenziano dagli altri per la scelta di uno ?stile di lavoro? rispettoso dell'ambiente, delle persone e della società.